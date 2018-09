Inhalt Seite 1 — Lachen ist die beste Medizin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Frage ist ernst gemeint: "Kennen Sie jemanden, der beim Lachen einen Herzinfarkt bekommen hat?" Nein? Referent William Fry, ganz selbstsicher, triumphiert: "Es wäre auch das erste Mal gewesen." So viel Beweis muß reichen - ein Beweis für die Heilkraft des Lachens.

William Fry ist Professor für Psychiatrie an der Standford University und lehnt sich gern aus dem Fenster, wenn er Vorträge über die positive Wirkung des Frohsinns hält. "Das Gehirn wird stimuliert, das Gedächtnis verbessert, das Herz trainiert", verkündet er dann. Das Immunsystem werde beim Lachen durch einen Anstieg der Immunglobuline im Blut gestärkt; die Temperatur der Haut steige - als Folge guter Durchblutung.

Das klingt verheißungsvoll. Schließlich weiß auch der Volksmund seit langem: "Lachen ist gesund", und die Boulevardpresse kennt sogar die Details. "Lachen schützt vor Krebs und Aids", titelte Bild schon vor Jahren. Nur die Wissenschaft weiß - aller Euphorie des Herrn Fry zum Trotz - bisher wenig Genaues über den medizinischen Nutzen des Humors. Die Forschung versucht sich gerade erst zu orientieren zwischen Plattheiten - "Lachen wirkt auf viele Muskeln" - und gewagten Hypothesen - "Lachen steigert die Zahl der T-Lymphozyten im Blut".

Ein Kongreß in Basel sollte jetzt Klarheit schaffen, Titel der Veranstaltung: "Humor in der Therapie - die Heilkraft des Lachens". Das junge Wissenschaftsgebiet hat auch schon einen Namen: die Gelotologie, benannt nach dem griechischen Wort gelos für Gelächter.

Auch einige deutsche Wissenschaftler halten die positiven Wirkungen des Frohsinns für erwiesen. Michael Titze, Psychotherapeut aus Tuttlingen und Mitorganisator des Kongresses, therapiert seit Jahren mit Hilfe des Humors. Die Elastizität der Lunge werde durch Lachen verbessert, der Gasaustausch erhöht und die Ausscheidung von Cholesterin gefördert. Ferner werde das Hormon Adrenalin ausgeschüttet, ebenso wie sein Verwandter Noradrenalin; eine "wirksame Entzündungshemmung" sei garantiert, glaubt Titze. Von der durch Gelächter bedingten Zunahme der "natürlichen Killer-Zellen" ganz zu schweigen.

Von solchen Effekten hören Spaßtherapeuten gern. Die Grundlagenforscher aber geben sich distanziert. Manchem von ihnen gehen die Thesen über die Heilwirkungen des Lachens doch etwas zu weit. Denn solide Untersuchungsreihen, mit ausreichenden Kontrollgruppen und angemessener statistischer Auswertung, gibt es in dem Metier bisher kaum. "Auf die Wissenschaft kann man sich in den meisten Fällen nicht berufen", sagt Willibald Ruch vom Institut für Physiologische Psychologie an der Universität Düsseldorf. Vieles, was auf diesem Gebiet behauptet wird, klinge zwar plausibel. Manches sei durch singuläre Erfahrungen belegt, doch den strengen Kriterien eines wissenschaftlichen Beweises genügten die wenigsten Behauptungen.

Von solcher Kritik wollte man in Basel freilich wenig hören. Allein Amy Carrell, Sprachwissenschaftlerin an der Universität von Central Oklahoma und ehemalige Präsidentin der International Society for Humor Studies, machte sich stark für mehr Wissenschaftlichkeit. "Dilettanten, Kurpfuscher und Scharlatane" müßten "vom fruchtbaren Gebiet der Humorforschung ferngehalten" werden. "Wir brauchen Referenten, die in der Forschung zu Hause sind und ihre Erkenntnisse in Humor und Lachen wissenschaftlich belegen können."