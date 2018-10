Inhalt Seite 1 — Vichy vor Gericht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bordeaux Seit der hagere Greis mit dem abweisenden Gesicht vor dem Schwurgericht von Bordeaux auf der Anklagebank sitzt, bröckeln Frankreichs Nachkriegsmythen.

Von Charles de Gaulle bis François Mitterrand hatten alle Staatspräsidenten versucht, der Nation eine quälende Debatte über die eigene Rolle während der deutschen Besatzungszeit zu ersparen. So galt bis vor kurzem, Frankreich habe den Krieg gewonnen, die Mehrheit der Franzosen sei in der Résistance und Vichy sei nicht Frankreich gewesen. Doch der Prozeß gegen den Vichy-Funktionär Maurice Papon hat Frankreich in eine Debatte von bisher unbekanntem Ausmaß gestürzt - und das Land dabei tief gespalten.

Allein die Vorwürfe machen die aufschäumenden Emotionen verständlich. Als Generalsekretär der Präfektur von Bordeaux soll Papon zwischen 1942 und 1944 bei der Festnahme und Deportation von 1500 Juden "aktive Beihilfe" geleistet haben sie wurden später fast alle in den Gaskammern von Auschwitz ermordet.

Deshalb muß sich der 87jährige heute wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" verantworten. Aufgeheizt wird die Debatte auch dadurch, daß die Befreiung Frankreichs der Karriere des Vichy-Beamten keinen Abbruch tat.

Unter der schützenden Hand der Gaullisten wurde Papon in den fünfziger Jahren Polizeipräfekt und schaffte es Ende der siebziger Jahre gar bis zum Budgetminister. Für viele Franzosen steht deshalb in Bordeaux nicht die Person Papon vor Gericht, sondern die Kollaboration des französischen Staates, die Kontinuität der Eliten bis in die Fünfte Republik und die Unehrlichkeit, mit der das offizielle Frankreich seine Geschichte behandelt.

Schon der Prozeß selbst teilt die Franzosen in zwei Lager. Zahlreiche Altgaullisten und Résistance-Kämpfer legten in Bordeaux Zeugnis ab für den Vichy-Funktionär. Für Claude Bouchinet-Sereulles etwa, der 1943 den Posten der getöteten Résistance-Legende Jean Moulin übernahm, hat Papon dem Widerstand "große Dienste" erwiesen. Der Historiker Michel Bergès, der die Ermittlungen gegen Papon 1981 mitinitiiert hatte, sieht in dem ehemaligen Präfektur-Beamten heute nur eine ausführende Hand aus der zweiten Reihe, die den Prozeß nicht verdient. Für die jüdischen Organisationen, die als Zivilkläger an dem Prozeß beteiligt sind, sind diese Positionen inakzeptabel.

"Das Frankreich von heute muß das Frankreich von 1940 bis 1944 verurteilen", sagt Arno Klarsfeld, ein Anwalt der Zivilkläger. Papon ist der letzte noch lebende Vichy-Funktionär, dem Kollaborationsverbrechen vorgeworfen werden.