Jeden Morgen um neun und jeden Nachmittag um zwei Uhr dreht der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg das Rad der Fernsehgeschichte um einige Jahrzehnte zurück: "Glückwunsch-Antenne" nennt sich die einstündige Sendung, in der sämtliche technischen und ästhetischen Möglichkeiten des Mediums auf sympathischste Weise mißachtet werden.

Beobachtet vom starren Blick einer Kamera, sitzt auf einem Ledersofa eine nicht mehr ganz junge Dame in rotem Blazer, die man sich gut als Vorsitzende eines Bridgeclubs vorstellen könnte; auf einem Tisch im Vordergrund stehen eine Blumenvase sowie eine Kaffeetasse, die die Moderatorin während der gesamten Sendung nicht einmal zum Mund führt. Statt dessen liest sie ein wenig stockend eine Reihe offenbar handgeschriebener Texte vom Papier ab: "Ihnen, Frau Margrit Keube, und Ihnen, Frau Agnes Staufenbiel, die Sie heute Ihr neunzigstes Jubiläum feiern, Glück und Wohlbefinden. Das sind Wünsche von Ihrer Volkssolidarität zu Ihrem besonderen Ehrentag." Sobald die Dame fertiggelesen hat, laufen Archivbilder mit Auftritten von Frank Schöbel oder Vicky Leandros.

Bis vor kurzem noch hätte jeder, der an dieser Stelle unbedacht hinübergezappt hätte zu RTL 2, so etwas wie einen leichten Kulturschock erlebt. In der zur gleichen Zeit laufenden Sendung "Heart Attack" wäre er auf die in einer knallbunten Dekoration befindliche Moderatorin Jasmin Gerat, 18, gestoßen, die ein T-Shirt mit dem Aufdruck Consume and enjoy getragen und mit hoher Wahrscheinlichkeit gerade mit vier bis fünf Jünglingen geplaudert hätte, welche gemeinsam eine Musikgruppe bilden, die sich Backstreet Boys nennt oder Boyzone oder Take That Boys oder wie auch immer. Wohl jeder Zuschauer jenseits des Teenager-Alters wäre daran gescheitert, den wirren Bewegungen der Kamera und dem kaum weniger diffusen Gespräch der jungen Menschen irgendeinen Sinn zu entnehmen; ein Ablaufplan, wie er der "Glückwunsch-Antenne" von der Jubilarliste diktiert wird, schien hier nicht vorhanden, und Kaffee gab es schon gar nicht. Von "Glückwunsch-Antenne" zu "Heart Attack" war es ein kleiner Schritt nur auf der Fernbedienung, doch ein gewaltiger für das Fernsehen.

Inzwischen jedoch braucht der Zuschauer das Risiko, sich durch unabsichtlichen Knopfdruck einem allzu heftigen Zeitsprung auszusetzen, an dieser Stelle nicht mehr zu fürchten: Eine der beiden Sendungen ist vom Bildschirm verschwunden. Nicht die anachronistisch anmutende "Glückwunsch-Antenne" aber hat es getroffen - im ORB werden auch heute noch täglich Grußbotschaften verlesen -, nein, es ist "Heart Attack", das von RTL 2 sang- und klanglos eingestellt wurde; ebenso übrigens wie die einst auf "Heart Attack" folgende Sendung "Wildfang - der Teenie-Talk", in der junge Menschen zu beweisen pflegten, daß sie ihren derweil bei Meiser oder Christen hockenden Eltern an Entblößungsentschlossenheit in nichts nachstanden. Daß die "Glückwunsch-Antenne" dagegen unbeirrt fortbesteht, darf getrost als kleiner Sieg über den Zeitgeist gefeiert werden.

Längst nämlich prägen Formate wie "Heart Attack", die sich mit ihrer von MTV und Viva übernommenen Ästhetik so geschmeidig zwischen die Trailer für Cola und CDs einfügen, weite Strecken des Programms nicht nur der kommerziellen Sender; seitdem die Werbetreibenden zu wissen glauben, daß Kunden über fünfzig ihr Rasierwasser nicht mehr zu wechseln pflegen, buhlt die Branche besonders um die Jugend von heute - die man, gemessen an der ihnen gewidmeten Sendezeit, ernster zu nehmen scheint als je eine junge Generation zuvor. Tatsächlich gibt es inzwischen kaum ein etabliertes Genre im Fernsehen, das noch nicht seine jugendliche Variation erfahren hätte. Die Mißerfolge von RTL 2 mit "Wildfang" und "Heart Attack" als Vorzeichen einer Trendwende zu deuten dürfte daher auch übertrieben sein; schon eher weisen sie auf die konzeptionelle Krise eines einzelnen Senders hin, der ja auch gerade seine Daily Soap "Alle zusammen - jeder für sich" aufgrund schlechter Quoten abrupt weggespült hat.

Der, wie sich an diesem Beispiel zeigt, nicht ganz unaufhaltsame Aufstieg der einheimischen Soaps, die ihre treuesten Anhänger von den Grundschulbänken der Republik rekrutieren, darf dennoch als die drastischste Nebenwirkung der Verjüngungskur deutscher Bildschirme angesehen werden. Die aseptischen Seriendarsteller, nur geringfügig älter als das Gros ihrer Zuschauerschaft, eint neben neiderweckend frühzeitig errungenen Erfolgen in jugendspezifischen Berufen (Arzt, Künstler, Manager) vor allem die Tatsache, daß sie nur äußerst selten mit älteren Menschen in Berührung kommen; Väter oder Mütter etwa tauchen in den Serien nur in absoluten Ausnahmefällen auf, und wenn, dann sorgen sie meist für Probleme. Sei es, daß sich Schauspieler gesetzteren Alters den mit ganzjährigen Dreharbeiten verbundenen Soap-Streß nur ungern zumuten, oder sei es, daß die junge Zielgruppe, des Ärgers mit den Alten ohnehin überdrüssig, die familiären Konflikte nicht auch noch auf dem Bildschirm wiederfinden möchte: Die Eltern der Soap-Helden sind eine irgendwo in den Weiten des Äthers verlorengegangene Generation.

Im gnadenlosen Kampf um die Vorherrschaft auf dem Seifensektor kommt es auf die frisch erblühenden Darsteller allein allerdings nicht an; neue Szenetrends (Piercing, Inline-Skating, Online-Surfing) gilt es zu erspähen und möglichst rasch in die Dramaturgie einzubauen, damit sich später bei der Ausstrahlung noch jemand an sie erinnert. Auf diese Weise tritt das Fernsehen in ein Wechselspiel mit der Wirklichkeit, von der es modische Strömungen kopiert, die zum Teil von ihm selbst forciert worden waren.