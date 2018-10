Die Tafel, vorn an der Wand, hat die schon immer so windschief gehangen?

Die Vorhänge, ja, die waren ewig so - Synthetik pur, hellblau geblümt. Nur die Stühle, die am Ende eines jeden Schultags auf die Tische gehörten, sind irgendwie anders geworden. Viel zu kurz für die langen Beine. Schwer vorstellbar, daß man darauf ein ganzes Schulleben verbracht haben soll.

Früher, das ist noch gar nicht lange her. Vor gut fünf Monaten, im Juni 97, hat die 10a hier Abschied gefeiert. Es war ihr letzter Tag an der Torhorstgesamtschule im brandenburgischen Oranienburg und ein Abschied voneinander.

An einem Samstag im November treffen sie sich wieder - Schulabgängerinnen und -abgänger 1997 zwischen sechzehn und achtzehn Jahren, im Schatten der Ausbildungsmisere. Lehrerin Birgitt Bartelt hat "ihre 10a" im alten Klassenzimmer zusammengetrommelt, und die meisten sind gekommen. Siebzehn von zweiundzwanzig, so viele saßen manchmal nicht einmal in der Mathestunde beisammen. Aber dieses Mal sind sie selber neugierig. Sie wollen wissen, wie sich die anderen zurechtgefunden haben in dem, was nach der Schule kommt und für das sie selber kein anderes Wort finden als das eine Spur zu gewichtig klingende "Leben".

Daß der Schritt aus der Schule nicht leicht sein würde, hat der 10a lange vor der Abschlußfete gedämmert. Jahrelang sind sie stolz auf ihren Ruf als Rabaukenklasse gewesen, haben zusammengehalten, sich gegenseitig abschreiben lassen, aber irgendwann haben sie sich doch Konkurrenz machen müssen.

Lehrstellen sind in Brandenburg noch knapper als in anderen Bundesländern.

Doppelt so viele Bewerber wie Ausbildungsplätze meldete die Arbeitsamtstatistik, als die Schüler der 10a sich auf die Suche machten. Weit mehr als 4000 Brandenburger Jugendliche suchten vergeblich.