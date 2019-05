Wir Deutsche tun uns schwer im Umgang mit Fremden. Überall ist das zu beobachten: Verunsicherung und Rückzug auf der einen, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus auf der anderen Seite. Wird Deutschland immer deutscher?

Meinungen und Verhaltensmuster werden durch Medien beeinflußt. Filme wie "Schindlers Liste" und die Fernsehserie "Holocaust" haben das Schicksal der Juden in Deutschland neu erzählt und vielen Zuschauern erst nahegebracht.

Doch Medien können auch Angst wecken und Gewalt bestärken. Die Propagandafilme der Nationalsozialisten liefern schlimmste Beispiele dafür, allen voran "Jud Süß" von Veit Harlan.

Welche Informationen vermitteln unsere Medien über die Fremden? Welche Bilder prägen das Verhältnis von einheimischer und zugewanderter Bevölkerung?

Seit nunmehr zehn Jahren zeichnet der Civis-Hörfunk- und Fernsehpreis Sendungen aus, "die das gegenseitige Verständnis und Zusammenleben zwischen Deutschen, Ausländern und kulturellen Minderheiten in Deutschland fördern", wie es in der Begründung heißt. Am 9. Dezember wird dieser Medienpreis, der von der ARD, der Freudenberg-Stiftung und der Ausländerbeauftragten der Bundesregierung gemeinsam getragen wird, erneut verliehen. Prämiert wird diesmal unter anderem die Rap-Reportage "Kanakistan - Deutschland im Winter" von Thomas Räschner und Feridun Zaimoglu. Thema ist die dritte Ausländergeneration, die mit Selbstironie und Energie Front macht gegen den Zynismus.

Gehören Ausländer in unserer Gesellschaft dazu? Darüber wird kaum nachgedacht, weder in den Medien noch beim Zuschauer. Dabei ist das, was die Medien zeigen oder eben weglassen, bezeichnend für andere Lebensbereiche.

Seit zehn Jahren sehe und höre ich mir als Jurymitglied an, was im Funk und auf dem Bildschirm geboten wird. Etwa eine Fernsehreportage, die mir eine Familie namens Öztürk vorstellt. Schon die getragene Tonlage des Kommentars verrät Betroffenheit. Im Mittelpunkt steht der "nette Ausländer", seine Konflikte und Probleme aber werden sorgsam ausgespart. Die Journalistin Irene Dänzer-Vanotti hat es anders gemacht. In ihrem 1991 prämierten Beitrag zeigt sie, daß der veränderte Alltag auch Deutschen eine Leistung abverlangt. Es wird berichtet von einer älteren Frau, die als einzige Deutsche in einem Haus mit zahlreichen Bosniern und Serben lebt.