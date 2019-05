Karl IV., zu dieser Zeit noch nicht Kaiser und in ständiger Geldnot wegen seines Kampfs mit dem Gegenkönig Günther von Schwarzburg, behandelte seine "kamerknechte" nach dem profitablen Vorbild seines Vorgängers. So überschrieb er dem Rat von Frankfurt am Main die Juden der Stadt als Sicherheit für ein Darlehen von 15 200 Pfund. Bedenken wegen seiner Schutzpflicht kamen ihm nicht, als die Frankfurter Räte nach dem Vorbild anderer Pächter des "Judenregals" eine "Salvationsklausel" in den Vertrag aufnehmen ließen. Das war eine Art Vollkaskoversicherung, die ihnen Straffreiheit zusicherte, falls den Juden etwas zustoßen sollte. Am 25. Juni 1349 wurde der Handel geschlossen, am 24. Juli folgte das "iudenslagen". Zu Plünderungen kam es nicht, weil die Stadtbüttel das Viertel sofort sperrten und alles, was übrig war, für den Rat reklamierten. Die Juden waren tot, Karl hatte sein Geld, die Stadt das Erbe.

Noch zynischer verfuhr Karl in Nürnberg. Zunächst betrieb er den Sturz des Stadtrats, der die Juden schützen wollte, dann überschrieb er für den Fall, "wann die Juden da selbes nu nehst werden geslagen", einige ihrer schönsten Häuser an nützliche Adlige. Wenig später konnten die Herren einziehen.