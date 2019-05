Wer heute ein Auto bestellt, wird oft erst im kommenden Jahr bedient - bei einigen besonders attraktiven Typen kann es sogar Sommer oder Herbst werden, bis sie beim Kunden vor der Tür stehen. Schuld an den langen Lieferfristen sind Orderorgien nach Modellwechseln, zu gering ausgelegte Produktionskapazitäten und Fabriken, die nicht richtig in Gang kommen. Beim Golf kommen alle Gründe zusammen - und deshalb schafft es VW in diesem Jahr auch nicht mehr, die Zulassungsresultate des ewigen Bestsellers von 1996 zu übertreffen, obwohl die nötige Nachfrage vorhanden ist. Alles in allem, so rechnen die Marktforscher, werden die Neuzulassungen bis Dezember immerhin um 1,2 Prozent über denen von 1996 liegen. Im kommenden Jahr rechnen sie dank weiter belebter Konjunktur und hochgefahrener Montagebänder mit einem Plus von gut acht Prozent auf dann 3,8 Millionen Personenwagen - mehr waren es bisher nur im Boomjahr 1992.