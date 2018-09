Liebe Studenten! Eigentlich sind wir von der "Bonner Bühne" voll auf Ihrer - oder darf man Eurer sagen? - Seite. Ihr seid "ganz normale junge Leute", davon ist unsereins so überzeugt wie Helmut Kohl. Euch gehören auch unser Vertrauen, unsere Sympathie und Unterstützung. Denn anders als diese Generation von 1968, die den "Staat umstürzen" und überhaupt eine andere Republik wollte, wie sich der Kanzler erinnert, möchtet Ihr rasch studieren und schleunigst ins Berufsleben einsteigen. Wie schön!

Das sind nun ehrenwertere Motive, so möchten wir dem Kanzler beipflichten, als jene, die beispielsweise Herrn Fischer und seine Zeitgenossen - man könnte das schärfer formulieren - "damals über die Rollbahn getrieben haben".

Kurzum, liebe Studenten, wir schließen uns dem Verbrüderungspakt der Regierenden gegen alle, die die Hochschulmisere hinter dem Rücken von uns (Bonner Bühne) und Euch verursacht haben, in sechzehn langen Jahren, dankbar an.

"Helmut Kohl, wir kommen!" - "Kohl muß weg!" Auch das stand auf Transparenten. Das wird Kohl ganz sicher nicht anders sehen. Er war doch der erste, der gegen die Verbonzung der CDU anrannte, erinnert Ihr Euch, liebe Studenten? Und wer hat als erster dagegen protestiert, daß die Rentenbeitragssätze auf 21 Prozent steigen? Kohl! Er muß weg? Sprecht darüber, bitte, mit dem Kanzleramtsminister. So weit also schreiten wir Seit' an Seit'.

Aber jetzt zur Sache. Wer hat über dem Hauptportal der Bonner Universität dieses Plakat angebracht, das die geplante Studienzeitverkürzung anprangert?

Wer hat "Kohl: 16 Sem.", "Rühe: 16 Sem." dorthin geschrieben? Hatte es die Trümmerstudentengeneration denn nicht schwer? Der Fall Rühe, zugegeben, macht auch uns ratlos. Aber kann man nicht fünfe gerade sein lassen? Daß dort allerdings auch zu lesen war: "Westerwelle: 22 Sem.", das ist in jeder Hinsicht zuviel. Es war Westerwelle, liebe Studenten, der Euren Protest als "Unterstützung der Bildungslobby in allen Parteien" begrüßt und sich mächtig gefreut hat, daß Ihr "nur noch mit den Augen rollt, wenn einer vom Klassenkampf spricht". Treibt zwischen uns von der Bonner Bühne, den Kanzler und einen Mann mit solchen Einsichten - gut Ding will Weile haben - bitte keinen Keil!