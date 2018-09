Inhalt Seite 1 — Das Land braucht den Wechsel, und die SPD verpaßt ihn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Stimmung in Deutschland ist widersprüchlich: Der Überdruß an der Bonner Misere nimmt zu, stark ist der Wunsch nach neuen Köpfen und politischer Veränderung. Dennoch herrscht keine Wechselstimmung in der Republik. Die Zustände schreien nach einer Alternative, aber auf die Opposition richten sich keine großen Erwartungen.

Wir haben die höchste Arbeitslosenzahl der Nachkriegsgeschichte, die deutsche Vereinigung wird vor allem auf Pump finanziert, alle sehen die Gefahr einer neuen "Bildungskatastrophe", und die verheißenen "blühenden Landschaften" im Osten bleiben aus - ein düsteres Bild nach fünfzehn Jahren konservativ-liberaler Koalition. Doch das freundlichste Urteil für die heutige Opposition reicht kaum über das Zugeständnis hinaus, sie würde es vermutlich auch nicht schlechter machen als die Kohl-Truppe. Die Koalition aus Union und FDP wirkt erschöpft und verschlissen, aber kaum jemand sieht in den Sozialdemokraten ein frisches, unverbrauchtes Gegenangebot. So präsentiert sich die SPD ein Jahr vor der Wahl eher als Teil des deutschen Reformstauproblems denn als dessen Lösung.

Von drinnen betrachtet sieht das natürlich anders aus: Die Partei knüpft allerhand Hoffnungen an Oskar Lafontaine und Gerhard Schröder, die Doppelspitze, die den Weg zum Wahlerfolg weisen soll. "Wir sind bereit" lautete einer der Slogans auf dem Parteitag in Hannover. "Wir sind die zukünftige Regierungspartei Deutschlands", verkündete der Vorsitzende sogar und war damit im Saal Applauskönig. Gemeinsam stehen er und Schröder - so das Parteitagslogo - für Innovation und Gerechtigkeit.

Für Innovation steht Schröder, für Gerechtigkeit Lafontaine. Die beiden Begriffe zu einem gemeinsamen Bekenntnis zu verknüpfen - Teil des Erfolgsrezepts von Tony Blair -, haben sie unterlassen, vielleicht ihrer Glaubwürdigkeit zuliebe. Schröder zeichnet von sich das Bildnis des Innovators (früher: Reformers). Das ist nicht allzu schwierig, dank des allgemein obwaltenden Gesamteindrucks, bei der SPD handle es sich in erster Linie um einen Verein zur Pflege politfolkloristischer Traditionen. Da braucht er nur öffentlich gegen einige linke Tabus (Atomkraft, Ausländer, Kriminalität) rühren sowie ein paar ungewöhnliche Männerfreundschaften (Piëch, López) pflegen, schon schnellen sein Neuigkeitswert in den Medien und seine Umfragequoten in die Höhe, besonders unter den Wählern der CDU.

Lafontaine wiederum, einst selbst ein Tabubrecher (Arbeitszeitverkürzung ohne vollen Lohnausgleich) und in dieser Rolle seinerzeit im medienwirksamen Streit mit der IG Metall, ist heutzutage der Lordsiegelbewahrer der Parteilinie. Mag Schröder landauf, landab mit dem Kapitalismus kokettieren, der Vorsitzende beschwor auch in Hannover mit großer Inbrunst ein "neues sozialdemokratisches Zeitalter", machte sich - gegen Schröder - stark für eine Ausbildungsabgabe der Unternehmen, bekräftigte den Ausstieg aus der Atomenergie als Ziel und rechtfertigte die Bundesratsblockade der SPD gegen den Abbau von Sozialleistungen mit einer Leidenschaft, daß das Parteiherz lachte. Mit 93,2 Prozent der Stimmen wurde er im Amt bestätigt. Und mag er im Umfragevergleich mit dem Bundeskanzler auch nicht so stolz abschneiden wie Schröder, unter SPD-Wählern hat Lafontaine allemal gute Werte. Die Medien wiederum behandeln ihn kühl: Ihre Bedürfnisse hat er beharrlich ignoriert. Vorrang hatte für ihn der Zusammenhalt seiner Partei. Das ist wichtig, faszinierend ist es nicht.

Zwei Männer, zwei Wege, ein Ziel: Dieses strategische Arrangement ging eine Weile ganz gut. Spätestens nach der Niedersachsenwahl Anfang März ist es damit vorbei, dann, wenn die SPD sich wie verabredet für einen der Rivalen als Kanzlerkandidaten entscheidet: das Ende des Tandems. Dann heißt es: Innovation oder Gerechtigkeit. Wer aber steht für beides? Das bleibt offen.

Wie soll da der Überdruß zu Wechselstimmung werden? In dieser Arbeitsteilung, auf welche die SPD heute noch stolz ist, steckt das Geheimnis ihres künftigen Mißerfolgs.