Inhalt Seite 1 — In der Medienpolitik steht Berlin vor einem Scherbenhaufen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Provinzposse aus der Hauptstadt: Gleich zweimal ließ das Berliner Abgeordnetenhaus einen Kandidaten für den Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) durchfallen. Getroffen hat es den bisherigen Vorsitzenden dieses Aufsichtsgremiums, den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Benda. Er soll erneut in dieses Amt gewählt werden. Ein doppelter Skandal: Benda war bereits vom Brandenburger Parlament gewählt worden, überdies ist er trotz CDU-Parteibuchs das parteipolitisch unumstrittene Aushängeschild der Medienanstalt, die die privaten Hörfunk- und Fernsehanstalten zu kontrollieren, Frequenzen zu vergeben und den Ausbau neuer Techniken zu fördern hat.

Anders als die übrigen Mitglieder des Medienrats - drei für Berlin, drei für Brandenburg - muß der Vorsitzende von beiden Landesparlamenten gewählt werden. Die MABB ist die einzige Zweiländeranstalt. Ansonsten folgen die Bundesländer, die in Deutschland für die Medienpolitik zuständig sind, dem Prinzip: ein Land, eine Anstalt - von Bremen bis Thüringen. Vor seiner Wiederwahl im Potsdamer Parlament Mitte November hatte Benda deutlich vor einer parteipolitischen Instrumentalisierung des Medienrats gewarnt, nachdem er in der Woche zuvor im ersten Anlauf im Berliner Abgeordnetenhaus gescheitert war. Das hinderte die Hauptstadtparlamentarier keinesfalls daran, den Topmann am 23. des Monats erneut durchfallen zu lassen. Um sachliche Kritik ging es dabei nicht. So wie es aussieht, haben sich in der geheimen Wahl Sozialdemokraten verweigert - eine billige Retourkutsche?

Ebenfalls im November hatte nämlich das neue Zentrum der Republik durch eine weitere Personalposse auf sich aufmerksam gemacht. Weil der bisherige Indentant des Sender Freies Berlin (SFB), Günther von Lojewski, seinen Posten wegen Krankheit vorzeitig räumt, sucht der Hauptstadtsender einen Nachfolger. Die Rundfunkratsvorsitzende und zugleich SPD-Vizepräsidentin des Abgeordnetenhauses, Marianne Brinckmeier, hatte Werner Hahn, Justitiar des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und gelernter Journalist, vorgeschlagen - als Konsenskandidaten. Doch Konsens war im Rundfunkrat nicht angesagt, denn die CDU präsentierte einen eigenen Vorschlag: Eckart Bethke, ehemaliger SFB-Journalist und derzeit Vizedirektor des NDR-Funkhauses in Kiel. In seiner Antrittsrede hatte auch Hahn deutliche Worte in Richtung Politik fallengelassen: Mit einem Parteibuch könne er nicht dienen, die Zeit der Parteien im öffentlich-rechtlichen Rundfunks sei abgelaufen. Nicht jedoch beim SFB: Denn schon bei der anschließenden, höchst emotional geführten Personaldebatte spielten nicht Inhalte eine Rolle, sondern die Forderung Hahns, nicht "dauerhaft schlechter gestellt" zu werden als beim NDR.

Daß schließlich eine knappe Mehrheit für Hahns Forderung votierte, mochte ihn nicht mehr überzeugen. Er zog seine Kandidatur zurück, weil er für die schwierige Aufgabe als SFB-Intendant, der Sender ist auf den Finanzausgleich der reichen ARD-Anstalten angewiesen, und beim Hörfunk hat er kräftig Marktanteile an die private Konkurrenz verloren, eine deutlichere Unterstützung von den Aufsichtsgremien erwartet hatte.

Aber auch der zweite Kandidat Bethke fand dann keine Mehrheit. Die Frankfurter Allgemeine verglich das SFB-Aufsichtsgremium daraufhin mit einer "Art Karnevalsklub". Schlichter Kommentar der Welt: "Berlin blamiert sich."

Die trostlose Gemeinsamkeit der beiden Fälle: Die von einer großen Koalition aus CDU und SPD regierte Stadt ist fest in Händen der Parteipolitiker. Nun wird die Verantwortung für das doppelte Scheitern in wichtigen medienpolitischen Fragen wie eine heiße Kartoffel zwischen den beiden Regierungsparteien hin- und hergeschoben.

Die "Stelle einer Intendantin/eines Intendanten" jedenfalls wird jetzt gerade öffentlich - unter anderem im Stellenteil der ZEIT - ausgeschrieben. Besondere Anforderungen werden dabei nicht verlangt. Dabei steht der Hauptstadtsender Ende 2000 vor der Existenzfrage: Dann kann der Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag von jedem der sechzehn Bundesländer gekündigt werden, angesichts der auch bei den reichen ARD-Anstalten knapper werdenden Mittel ein ziemlich wahrscheinlicher Fall.