Im linken Arm eine Frau, rechts in der Hand eine Waffe, in der Mitte er, im Dinnerjacket und mit einem Gesichtsausdruck wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. So kennen wir James Bond, die ideale Projektionsfläche unerfüllter Wünsche. Er kann bum machen wie Schwarzenegger, ist geländegängig wie ein Jeep, ironisch wie eine Oscar-Wilde-Komödie, elegant wie das Ritz, unsterblich wie die Garbo und so sexy wie Mick Jagger, als Mick Jagger noch sexy war.

Jetzt kommt er wieder in die Kinos. Und mit ihm erscheint ein Buch, das Fragen beantwortet, auf die wir nie gekommen wären. "Dressed to kill - James Bond, the suited hero" heißt der Bildband (erschienen bei Flammarion, Paris).

Hinter den Wortspielen verbirgt sich die Idee, einmal aufzuzeigen, wem der Bond-Erfolg wirklich zu verdanken ist.

Ian Fleming, dem Romanautor und Erfinder der Figur? Albert Broccoli und Harry Saltzmann, den Filmproduzenten? Den Schauspielern Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton oder Pierce Brosnan? All den anderen Machern und der gewaltigen Maschinerie, die seit "Dr. No" im Jahre 1962 immer wieder angeworfen wird? Jedem auf seine Art. Vor allem aber, so erfahren wir aus dem für Fashion-Freaks und Bond-Fans unersetzlichen Buch, daß es der Look ist, der aus dem Kintopp Kult gemacht hat. Daß es die Klamotten waren, die den Herrn in einen Helden und den Helden in einen Herrn verwandelt haben.

Bond als Trendsetter mit Khakihose und Poloshirt neben Ursula Andress am Strand. Bond mit Smoking oder Dinnerjacket - rote Nelke im Knopfloch oder weißes Einstecktuch in der Brusttasche - am Kasinospieltisch oder beim Flirt in der Hotelhalle. Bond im Tweedanzug auf Verbrecherjagd. Bond, mal mit schmalem Sakko und engen Büxen, mal in Schlaghose und Safarijacke. Bond im Taucheranzug, Schottenrock, quittengelben Ski-Outfit, im Rüschenhemd oder im Kimono.

In dem neuen Film "007 - Der Morgen stirbt nie" war es der römische Herrenschneider Brioni, der Pierce Brosnan in den eleganten Maßanzug und den klassischen Kammgarn-Smoking gesteckt hat. "Eine Rolle dabei spielt der Cashmere-Mantel von Brioni, der bei den Dreharbeiten in Hamburg zum Einsatz kam", heißt es in der Mitteilung an die Presse. Die Brionis haben, so erfahren wir überrascht, auch das Buch herausgegeben. Zur Deutschland-Premiere in Hamburg am 12. Dezember werden auch sie den Jubel zufrieden einstreichen. Wie sagte noch der Schauspieler George Sanders in dem Film "All about Eve" in der Rolle des streitlustigen Bühnenautors zu Bette Davis, seiner Hauptdarstellerin, als sie nach der Premiere den Erfolg für sich in Anspruch nehmen wollte? "Dies ist der Moment, wo der Beifall aufbrandet und das Klavier glaubt, es habe die Symphonie geschrieben."