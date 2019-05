35. Verhandlungstag (2. Dezember): Horst Alfred Müller und Hans-Günther Adenauer sollten die Finanzierung des Berliner Objekts "Kurfürsteneck" aufklären. Mit der Befragung der beiden Dresdner-Bank-Vorstände beendete das Frankfurter Landgericht seine Zeugenvernehmung.

Müller: Anfang Dezember 1993 wurden wir, in diesem Fall gleichzeitig der Kollege Adenauer und ich, von der Niederlassung Berlin angesprochen: Da haben wir einen Kredit in der Gesamtsumme von 325 Millionen, einmal 150, einmal 175 Millionen, zahlbar noch im Dezember 1993. Das geschah mit einer per Fax uns zugegangenen Vorlage.

Richter Gehrke: Haben Sie das nur persönlich zur Kenntnis genommen oder mit anderen Vorstandskollegen besprochen?

Müller: Wir haben diese Vorlage vom 3. Dezember mit den genannten Summen damals im kleineren Kreis besprochen, weil Eile geboten war über die Entscheidung.

Richter Gehrke: Zum kleineren Kreis gehörte auch Herr Adenauer?

Müller: Ja.

Richter Gehrke: Hat er bei dieser Vorbesprechung zu erkennen gegeben, daß er über das Objekt bereits Kenntnisse hatte?