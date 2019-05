Inhalt Seite 1 — Ein Schuß vor den Bug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Früher galt auf hoher See das Wort des Kapitäns der Mannschaft als unumstößliches Gesetz. Heute spricht der Internationale Seegerichtshof Recht über den Wogen. Mit seinem ersten Urteil am 4. Dezember ging die Ära der letzten rechtsfreien Räume auf den Weltmeeren endgültig zu Ende. Vereidigt worden waren die Richter schon im Oktober 1996. Seither warteten sie auf ihren ersten Fall. Am 13. November tat ihnen der Karibikstaat St. Vincent und die Grenadinen den Gefallen, das Gericht anzurufen.

Was war passiert? Am 28. Oktober wurde der unter seiner Flagge fahrende Tanker Saiga von der Marine des westafrikanischen Staates Guinea aufgebracht, in den Hafen von Conakry geschleppt und dort festgehalten. Der kleine Karibikstaat mit der großen Handelsflotte klagte nun auf Herausgabe von Schiff und Ladung und sprach von einem Akt der Staatspiraterie.

In langer Prozession zogen die Richter zur ersten Anhörung in den Festsaal des Hamburger Rathauses ein. Aber nach nur acht Minuten mußte die Verhandlung wieder unterbrochen werden. Allzu stürmisch hatte das Gericht Kurs aufs erste Urteil genommen. Der beklagte Staat Guinea bat wegen der kurzen Vorbereitung um Fristverlängerung, die ihm großzügig gewährt wurde.

Außerdem waren zwei der 21 Richter nicht rechtzeitig in der Hansestadt eingetroffen. Präsident Thomas A. Mensah und Registrar Gritakumar E. Chitty residieren ständig in Hamburg, die anderen Richter sind über sämtliche Erdteile verstreut und müssen im Falle einer Verhandlung ihre übrigen Pflichten unverzüglich im Stich lassen, um in die vorerst noch geliehenen Roben zu schlüpfen. Aber sobald erst vier bis fünf Fälle jährlich verhandelt werden, sei es mit dem "globalen Wanderzirkus" vorbei, hofft Vizepräsident Rüdiger Wolfrum. An Streitfällen für das Gericht gebe es nämlich keinen Mangel.

Die zwei Verhandlungstage zeigten in der Tat, daß den Fahrensmann auf hoher See nach wie vor das große Abenteuer erwartet. Vor der Küste Westafrikas tobt ein Wirtschaftskrieg, der mit den rüden Methoden der Kaperfahrer ausgetragen wird. Die Saiga hatte dort griechische und italienische Fischereifahrzeuge mit Öl betankt. Das Bunkern fand zwar außerhalb der Hoheitsgewässer von Guinea, aber noch innerhalb der 200-Meilen-Wirtschaftszone statt. Für Guinea endet bereits dort die Freiheit der Weltmeere. Das billige Tanken stellt nach Ansicht des afrikanischen Staates einen Verstoß gegen die Zollbestimmungen dar, nach denen Fischereidampfer das versteuerte Öl aus Guinea laden sollten.

Guineas Marine ging nicht zimperlich gegen die vermeintlichen Schmuggler vor.

Ein Kanonenboot verfolgte den Tanker, stellte ihn in der Wirtschaftszone des Nachbarstaates Sierra Leone und durchlöcherte seine Aufbauten mit automatischen Waffen, bevor ein Prisenkommando an Bord ging. Obwohl sich die größtenteils aus Ukrainern bestehende Besatzung sofort im Maschinenraum in Sicherheit brachte, wurden zwei Matrosen schwer verletzt.