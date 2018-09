DIE ZEIT: Professor Reich, Amerikas wirtschaftliche Erfolge beeindrucken weltweit. Wie prächtig geht es Ihrem Land?

ROBERT REICH: Es gibt gute und schlechte Nachrichten. Die Europäer müssen beides verstehen. Unser Erfolg ist nicht überwältigend, aber die guten Nachrichten machen Schlagzeilen: Die Arbeitslosigkeit befindet sich auf ihrem tiefsten Stand seit 24 Jahren die Inflation ist sehr niedrig, so daß einige Leute bereits von einer Deflation sprechen die Börse ist außerordentlich erfolgreich.

Die weniger guten Nachrichten: Der Durchschnittslohn ist nicht gestiegen, sondern sogar gesunken die Hälfte der Arbeitnehmer hat bisher keine Vorteile vom Wirtschaftsaufschwung die Zahl der Amerikaner, die unter der Armutsgrenze leben, hat sich während des Aufschwungs sogar leicht erhöht, und das gilt auch für die Zahl der Menschen ohne Krankenversicherung.

ZEIT: Wer profitiert vom Boom?

REICH: Der Aufschwung hat sich als sehr gut für die fünf Prozent Spitzenverdiener erwiesen, als ziemlich gut für die obere Hälfte der Arbeitnehmer, aber in der unteren Hälfte hat er sich nicht so positiv bemerkbar gemacht. Wir erleben die Fortsetzung eines Trends, der in den siebziger Jahren begann: Die echte Arbeitszeit ist länger geworden, doch während des siebenjährigen Aufschwungs ist das Durchschnittseinkommen nicht gewachsen. Die Menschen in diesen Einkommensbereichen haben nicht profitiert.

Wir sind immer noch eine sehr gespaltene Gesellschaft.

ZEIT: Ist Amerikas Wirtschaft demnach kein Modell für die Welt?