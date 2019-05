Ohne die Japaner wären die großen Börsen dieser Welt ein ganzes Stück kleiner. Allerdings hat sich die Bedeutung der japanischen Finanziers bisher kaum im Fachchinesisch der Szene niedergeschlagen. Ein Begriff aus Japan taucht in letzter Zeit jedoch häufiger auf: kakadu hakai. Möglicherweise ist das Wort den Amerikanern und Europäern zu heiß, als daß sie es übersetzen wollen. Wörtlich bedeutet es Preiszerstörung. Oder im Jargon der Ökonomen: Deflation. Das ist das Gegenteil von Inflation. Nur noch viel schlimmer. So schlimm, daß man es wohl liebend gern den Japanern überläßt.

Das Inselreich hat in den vergangenen Jahren ein einzigartiges kakadu hakai erlebt. Die Aktienpreise sind um mehr als sechzig Prozent gefallen, die Immobilienpreise noch um einiges mehr. Jetzt rechnen viele damit, daß sich die Preiszerstörung fortsetzt, was verheerende Folgen hätte: Die Gewinne, die Einkommen, die Steuern - alles würde zusammenbrechen. Schuldner würden zahlungsunfähig, viele Firmen stünden vor dem Ruin. Die Verbraucher würden nicht mehr konsumieren, die Unternehmer nicht mehr investieren. Denn bei sinkenden Preisen verdienen Geldbesitzer am meisten, wenn sie nichts tun.

Es ist nicht ganz ausgeschlossen, daß es soweit kommt. In Japan jedenfalls.

In Deutschland hingegen ist ein kakadu hakai undenkbar. Da ist sich Otmar Issing, Chefdenker der Bundesbank, ganz sicher. Sinkende Preise würden ja auch voraussetzen, daß eine Menge schiefläuft. Wenn etwa die Kaufkraft durchhängt, weil die Unternehmen keine Lohnerhöhungen mehr zahlen. Oder weil sie Arbeitsplätze abbauen oder nur noch Billigjobs anbieten. Dann wäre eine von vielen Voraussetzungen für die Deflation erfüllt. Und wenn der schärfere Wettbewerb dann auch noch zu niedrigeren Herstellungskosten führt, weil die Produktion in Billiglohnländer abwandert, dann könnte man vielleicht von Deflationsgefahren sprechen. Insbesondere dann, wenn auch noch wichtige Preise, etwa die für Immobilien, zurückgehen. Aber das sind natürlich ganz abwegige Gedanken, die mit der Realität nun wirklich nicht das geringste zu tun haben.