Überall im öffentlichen Leben ist derzeit von Umbrüchen und Revolutionen die Rede, aber nirgendwo mit solchem Recht wie im Medienbereich: In der zukunftsweisenden Schlüsselbranche der Telekommunikation stehen mit der vielzitierten "digitalen Revolution" Umbrüche von bisher nicht gekanntem Ausmaß ins Haus, ins Land, in die Welt. Durch ihre globale Dimension sind sie zum Teil Ursache, zumindest Mitursache, auch für andere strukturelle Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft.

Gleichwohl ist auch in der Medienlandschaft nicht alles Revolution, was sich als solche ausgibt. So versucht das jüngste Diskussionspapier des Verbandes Privater Rundfunk- und Telekommunikation (VPRT) mit einer "Medienordnung 2000 plus" die derzeitige technologische Revolution in eine auch medienpolitische beziehungsweise rundfunkorganisatorische Revolution umzufunktionieren (siehe ZEIT Nr. 49/97). Die Grundtendenz dieses "Rahmenkonzepts" zielt auf einen einheitlichen liberalen, also deregulierten Ordnungsrahmen, in dem die spezifischen Interessen der privaten Anbieter zur alleinigen Grundlage einer neuen Medienordnung erhoben werden sollen.

Die "Medienordnung 2000 plus", die auf das vor Jahresfrist von der Bertelsmann Stiftung vorgelegte Grundsatzpapier "Kommunikationsordnung 2000" anspielt und es zu überbieten versucht, ersetzt bezeichnenderweise schon im Titel den Begriff der "Kommunikation" durch den der "Medien". Die haben im Gesamtduktus des Papiers nichts mehr mit Kommunikation, sondern nur noch mit Kommerz zu tun, sind lediglich "Mittel" zum privatwirtschaftlichen Zweck, keine gesellschaftlichen Kommunikationsmittel mehr.

Dieser radikale kommerzielle Ansatz ist legitim, aber einseitig, ja beschränkt. So hat - als schlagendstes Beispiel - unsere Wirtschaftsordnung einer sozialen Marktwirtschaft über Jahrzehnte bewiesen, wie sehr Markt und Soziales, Wirtschaft und Gesellschaft zu verbinden sind. Und sie müssen jedenfalls aus öffentlich-rechtlicher Sicht - nirgends so eng verbunden werden wie im Fernsehen, das durch seine flächendeckende Verbreitung und einflußreiche Wirkung auch einer besonderen Verantwortung unterliegt. Zwar spricht der VPRT theoretisch von den beiden Leitkriterien der "Wettbewerbsfähigkeit" und "Gesellschaftsverträglichkeit", doch spielt der gesellschaftliche Aspekt - anders als im Bertelsmann-Papier - praktisch keine Rolle mehr. Entsprechend ist zwar auch von einem Umbruch der Industriegesellschaft zur Informations- und Kommunikationsgesellschaft die Rede, nicht aber davon, ob Industrieprodukte und Informationsdienstleistungen überhaupt miteinander zu vergleichen sind. Gegenüber diesem ersten gravierenden Irrtum des VPRT-Papiers ist daran zu erinnern: Information und Kommunikation sind Güter, die mit Menschen und nicht mit Sachen zu tun haben, sind Werte, keine Waren, betreffen primär Programme, nicht Produkte, zielen auf die Gesellschaft und nur sekundär auf Gesellschafter.

Unter dieser Prämisse und mit dieser Priorität sind die öffentlich-rechtlichen Programme von ARD und ZDF in den fünfziger beziehungsweise sechziger Jahren angetreten. Und da ihre gesellschaftsorientierte Zielsetzung in unserer Demokratie unstrittig sein sollte, wurde ihnen verfassungsrechtlich eine Bestands- und Entwicklungsgarantie gegeben. Diesen Bestand auch in Zukunft zu sichern bedeutet daher kein Kleben an überholten Traditionen, sondern ein Festhalten an etwas gesellschaftlich Unverbrüchlichem und Unverzichtbarem. Nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk braucht die Gesellschaft, sondern die Mediengesellschaft braucht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Privater Rundfunk dagegen braucht die Werbewirtschaft und wird eher konsumierend verbraucht denn gesellschaftspolitisch gebraucht.

Zwar kann auch er sporadisch gesellschaftliche Aufgaben übernehmen, doch kann er sie - und dies ist der zweite Irrtum - nicht grundsätzlich, das heißt: dauerhaft garantieren, da sie sich stets kommerziell rechnen müssen. Die den Privaten zugebilligten programmlichen Freiheiten sind daher nur hinzunehmen, solange es das Basisangebot der Öffentlich-Rechtlichen gibt. Darin liegt der Sinn des Mitte der achtziger Jahre geschaffenen und gesetzlich ausgestalteten dualen Rundfunksystems, das der VPRT nunmehr als "historisch überholtes Konstrukt" revolutionieren, ja im Grunde eliminieren will: Das "Zielmodell" des VPRT sieht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht mehr als Fundament, sondern lediglich noch als Kompensat für die Defizite des Privatfernsehens und damit als Auslaufmodell, das bestenfalls noch für eine Übergangszeit "außerhalb der Marktordnung" - wo immer dies sein mag - in der Funktion eines Kultur- und Bildungsfernsehens zu dulden sei, um schließlich irgendwann ganz von der Bildfläche zu verschwinden.

Als "konstruktiver" und "offensiver Denkanstoß" ausgegeben, entpuppt sich das Wunschdenken des VPRT als ein ebenso untauglicher wie unverantwortlicher Versuch, mit einem revolutionären Rundumschlag die öffentlich-rechtliche Konkurrenz in die Flucht zu schlagen. Hierbei spricht die Furcht vor den Konkurrenten nicht gerade für das Zutrauen der Privaten in ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit. Und es zeugt nicht eben von privatwirtschaftlichem Realitätssinn, wenn die Leistungsfähigkeit des Marktes in solch grotesker Weise überschätzt wird, daß man glaubt, das öffentlich-rechtliche Basisangebot - traditionell "Grundversorgung" genannt, jedoch zeitgemäßer als "Funktionsauftrag" zu bezeichnen - regele sich auf dem freien Markt, der bekanntlich niemals frei ist, von alleine. Schließlich ist es auch kein Zeichen von medienpolitischer Weitsicht, wenn die Privaten mit ihrer Stutzung beziehungsweise sukzessiven Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Angebots letztlich an ihrem eigenen Aste sägen. Unfreiwillig bestätigen sie mit ihrem Kahlschlag einmal mehr, daß in der Medienlandschaft niemandes Bäume in den Himmel wachsen!