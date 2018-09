Das "Gesicht '97" ist gewählt. Unter "20 Mädchen und 10 Jungen" , wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt, kürte eine Jury aus TV-Prominenz, Modelveteranen und Sponsoren Ende November in der Berliner Staatsoper die beiden schönsten. 195 000 Bewerber waren im Sommer zu den Vorausscheidungen des größten deutschen Wettbewerbs für Nachwuchsmodels angetreten .

Ich fürchte keine als der Schönheit Macht", schrieb Friedrich Schiller, doch das ist lange her. Damals gründete die Macht der Schönheit noch nicht im massenhaften Auftreten von Models, sondern in jenen seltenen Erscheinungen, deren Bild wie ein Blitz in die Seele fuhr und dort ein Feuer entfachte, das den Dichter hoffen ließ. Hoffen, daß Schönheit die Menschen bessern würde in moralischer und vernünftiger Absicht.

Mittlerweile haben die Menschen bloß ihre Schönheit verbessert, haben Diäten, Fitneßprogramme, Operationen und Bildmedien zu ihrer Verteilung erfunden. Der Rest des Programms der Menschenverbesserung will noch nicht richtig greifen. Unter allen Tugenden zeichnet sich die Schönheit dadurch aus, daß sie sich den modernen Anforderungen technischer Reproduzierbarkeit am leichtesten unterwerfen läßt. Seit Bodybuilding und Schönheitschirurgie zur Verfügung stehen, fällt es leichter, ein schöner Mensch zu werden als ein guter.

Zu Schillers Zeiten trat Schönheit noch vor den Betrachter wie ein Naturereignis, wie ein unverhofft gefundenes Juwel. So war es dem Dichter ein leichtes, mit Erschütterung zu reagieren. Wer heute Schönheit sucht, ruft an bei einer Modelagentur, schaltet den Fernseher ein oder blättert in einer Zeitschrift.

Der Sieg der Technik über die Natur hat auch die menschliche Schönheit erfaßt. Das unvergleichlich Seltene, das man sich aneignen wollte, wurde so lange vervielfältigt, bis es seine Macht verlor, die Seele in Schrecken zu versetzen. Wie bei allen Gütern, die zur Massenware werden, versinkt ihr Glanz in der Inflation. Das Beste und das Leerste verlieren schließlich ihre Unterscheidbarkeit.

Hätte Friedrich Schiller Sarah Kickhuth auf der Straße getroffen, das "Gesicht '97" weiblichen Geschlechts, hätte er ihr Aussehen vielleicht "himmlisch" genannt. Heute würde er wohl nur noch sagen, sie wirke ziemlich "modelhaft". Erst aus seiner Eingliederung in den modernen Verwertungszusammenhang bezieht das Gesicht der Gegenwart seine Wahrnehmung und Interpretation.

Die Klage über den Schönheitskult ist in aller Munde. Kritiker der medialen Bilderproduktion halten die Schönheit immer noch für mächtig und uns für Sklaven von Vorschriften, die mit ihr transportiert werden, um uns beim Essen zum Maßhalten zu bewegen. Leiden wir unter diesen Vorschriften, so geben wir gerne den Models und ihren Machern die Schuld. Doch übersehen wir dabei, daß mit der quantitativen Zunahme von Schönheitserscheinungen deren Macht nicht zunimmt, sondern sinkt.