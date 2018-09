Der Autorenfilm in Deutschland ist tot. Er mußte, so scheint es, sterben, um ein deutsches "Filmwunder" zu ermöglichen, in dem es wieder eine "Branche" gibt, die das Wunder bejubeln kann. Nur einer Handvoll übellauniger Kritiker bereitet es noch Unbehagen. Die einfachsten Formen dieses Unbehagens beziehen sich auf den "Komödien-Boom" oder die "Fernsehästhetik" der Filme: auf den Mangel an cineastischer und sozialer Phantasie.

Aber was da geschieht, ist nicht die Anpassung einer cineastischen Kultur an neue politische, kulturelle und demographische Gegebenheiten. Es ist der strukturelle Wandel eines Mediums. Das deutsche Kino der neunziger Jahre verhält sich zum Autorenfilm der siebziger Jahre nicht als ein verändertes, sondern als ein ganz anderes. Dieser Umbau der deutschen Filmkultur betrifft jeden einzelnen Aspekt: die Produktion, die Ausbildung, die Förderung, die Themen, den Stil, die Personen, die Kinos, die Kritiken, die Gespräche, den kulturellen Stellenwert von Popcorn et cetera.

Daß das allerneueste deutsche Kino verdächtig dem ganz alten ähnele, gegen das der neue Deutsche Film einmal entstand, daß es statt der Vision die hemmungslose Anbiederei verkörpere, daß es zu jeder ästhetischen Schandtat bereit sei, wenn es nur wieder Stars, Genres, Publikum und Glamour gibt, wird gern vermutet. Der Verdacht stimmt natürlich, wie alle Trendurteile, um so weniger, je genauer man hinsieht, doch er ist exakt das, was als "Botschaft" ankommt: Das neue deutsche Kino ist tot. Wir wünschen uns das alte. Aber kam das alles wie ein unvermeidliches Gespenst des Neoliberalismus über die sieche deutsche Filmkultur?

Der Autorenfilm und seine Veteranen wurden gewiß nicht einfach von einer erfolgsorientierten, respektlosen und anmaßenden neuen Kinogeneration beiseite geschoben. Man hat sich auch, mit großer Geste hier und dort, selber liquidiert. Schon 1987 erklärte Wim Wenders in einer Talk-Show des ZDF weihevoll: "In Deutschland finden keine Geschichten mehr statt." Lange bevor man ihm schließlich den Gnadenstoß versetzte, hatte der Autorenfilm vor den Zumutungen der deutschen Wirklichkeit kapituliert.

Mit der Entwicklung des neuen deutschen Mainstream wurde das Realitätsdefizit des Films jedoch keineswegs überwunden. "Männer" hat mit dem richtigen Leben nicht mehr zu tun als "Der Himmel über Berlin". Aber statt des einsamen Künstlers flüchteten nun im Kino ganze Szenen und Kulturen aus der deutschen Wirklichkeit. Ohne sich in die Niederungen des irgendwie bösen Hollywoodfilmes zu begeben, wurden in den deutschen Filmen nach dem Überraschungserfolg von "Männer" Wünsche erfüllt, Ängste gelindert, Wunden geheilt.

Zweifellos gab und gibt es in den neunziger Jahren eine mal heimliche, mal offene Sehnsucht nach der Zeit von Nachkrieg, Wiederaufbau und Wirtschaftswunder. Eine Märchenzeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. Und am heftigsten reagierte die Branche darauf, die einfach die fünfziger und sechziger Jahre noch einmal haben wollte. Bernd Eichinger drehte seine "German Classics", und Altproduzent Karl Spiehs versuchte sich mit Filmen wie "Ein Schloß am Wörthersee 1993". Und kaum ein Schauspieler des deutschen Films, ob jung oder alt, verabsäumt es in diesen Tagen, darauf hinzuweisen, wie toll es doch in Papas Kino gewesen sei. Als hätte man sich abgesprochen!

Freilich: So einfach ist die Sache nicht. Die Beziehung zwischen dem neuen deutschen Mainstream-Film und Papas Kino sind subtiler.