Am Anfang flimmerten die Computermonitore kalt und leer. Da trat ein kleiner gelber Kreis auf den Plan, PacMan sein Name. Mit seinem spitzen Mäulchen sah er aus wie eine wandelnde Spalt-Tablette, und man steuerte ihn links, rechts, vor und zurück durch ein kleines Labyrinth, bis er alle Nahrungspunkte aufgefressen hatte.

Die Weltpresse war begeistert. PacMan sei so "charismatisch", so "clever und stark", jubelte die Woche; ja, in ihm offenbare sich der "erste virtuelle Weltstar". Von seiner "Schläue" wußte die Süddeutsche Zeitung zu berichten, als "selbständig" und "intelligent" pries ihn die Sunday Times. Die französische Libération erschien mit einer Titelgeschichte über PacMan, vierzig weitere Publikationen desgleichen, und überall war zu lesen, was die Herstellerfirma im Begleitheftchen verraten hatte: Der gelbe Kreis entstamme einem britischen Adelsgeschlecht, und seine Eltern seien bei einem Flugzeugabsturz im Himalaya ums Leben gekommen.

Kleiner Schwindel. Die Zitate haben sich erst in den letzten Monaten angesammelt, und sie gelten nicht PacMan, dem Veteranen aus der Nahrungspunkteschlacht von 1980, sondern einer neuen Spielfigur namens Lara Croft. Auch sie steuert man links, rechts, vor und zurück durch ein Labyrinth, aber der Vergleich mit PacMan ist nicht ganz gerecht, schon weil Lara besser aussieht. Außerdem kann sie, wenn man die STRG-Taste drückt, steile Wände hinaufklettern.

Darum wohl kürte das amerikanische Time Magazine sie zu einer der fünfzig einflußreichsten Persönlichkeiten des digitalen Zeitalters, und führende Modeschöpfer entwarfen enge Monturen für sie, woraus ihr nun wiederum die anderen Medien eine glanzvolle Zukunft als Kultfigur lesen.

Das Spiel, in dem Lara Croft auftritt, "Tomb Raider", ist darüber schon fast in den Hintergrund entrückt. Dabei ist es eines der erfolgreichsten Computerspiele der letzten Jahre, und nicht nur seiner Heldin wegen. Mehr als drei Millionen Exemplare hat die britische Firma Eidos bis jetzt verkauft. Die zweite Folge erschien eben auf dem Markt. Darin rast die "Siliziumsirene" (Sunday Times) mit dem Motorboot durch Venedig, schlägt sich durch die Eisklüfte des tibetanischen Hochlands und wird dabei in Abenteuer verwickelt, wie sie bislang männlichen Figuren vorbehalten waren.

Lara Croft sei die "Heldin einer neuen Generation von Frauen", schrieb das SZ-Magazin. Diese Generation ist nur noch nicht geboren. Die Mädchen, die sich für Computerspiele seit jeher nicht so recht begeistern konnten, ließen sich auch von Lara Croft nicht hinreißen. Der Anteil männlicher Käufer liegt, je nach Schätzung, immer noch bei 75 bis 90 Prozent.

Die Figur, die sie steuern, sehen sie meist von hinten, aus der Perspektive einer imaginären Kamera, die ihr automatisch auf den Fersen bleibt. So ist zugleich dafür gesorgt, daß die Spieler sie niemals einholen.