Der türkischen Küche näherte ich mich vor einem Vierteljahrhundert im antiken, aber frisch renovierten Orientexpreß von Zürich nach Istanbul. Dort beeindruckten mich zunächst die ambulanten Fischgrill an der Galatabrücke (von denen es keinen Plural gibt, weil ein Grill schon einer zuviel ist). Die Fische sahen alle aus wie große Makrelen und stammten aus dem Nordatlantik. Gegessen habe ich dann Dönerkebab vom rotierenden Spieß, der jedem Big Mac haushoch überlegen ist, auch wenn die Weise, wie er mit rohen Zwiebeln und Salat zwischen ein aufgeschlitztes Fladenbrot gezwängt wird, wenig delikat wirkt. Es existieren mehrere Abarten dieser Lammfleischtorpedos - der unterste Rang wird von Preßfleisch eingenommen, das mit Leberkäs' mehr Ähnlichkeit hat als mit Fleisch. Schließlich geriet ich in ein Fischrestaurant mit dem üblichen Marinedekor aus Anker, Netzen und Seesternen, aber ohne Hans Albers. Fische, von denen noch das Meerwasser tropfte, lagen auf großen Tischen, das war die Speisekarte. Sie schmeckten fabelhaft. Überhaupt schmeckte mir alles fabelhaft, was ich in den nächsten Tagen probierte, und diese Einschätzung der türkischen Küche bestätigte sich Jahre später im Kölner "Bisim". Damit war ich allerdings gleich zur türkisch-kulinarischen Avantgarde vorgedrungen. Denn dort brechen sie radikal mit der Lammspieß-und-Fleischklops-Tradition und produzieren eine derart verfeinerte Küche, wie ich sie unter dem Halbmond niemals gegessen habe.

In Berlin müßte türkische Küche in allen Variationen zu finden sein, vermutet man. Doch Einheimische warnen: keine Vielfalt, überall das gleiche. Tatsächlich sind die unzähligen Garküchen am Kottbusser Tor in Kreuzberg alles andere als verführerisch. Wie überall ist die bessere Gastronomie nicht an jeder Ecke zu finden.

So liegt denn auch das "Foyer" in Charlottenburg, in der Uhlandstraße versteckt im zweiten Hinterhof; der Taxifahrer, selber Türke, kennt es nicht. Es ist Freitag abends fast leer. Der freundliche Patron duzt uns mit feiner Ironie, die Gerichte sind auf der Speisekarte in deutscher Sprache erklärt; türkische Weine gibt es auch, sie taugen aber nichts.

Die sichtbare Qualität des "Foyer" erkennt man schon an den blendendweißen Tischdecken und großen Stoffservietten, die anderthalb Räume haben den Charme eines Speak Easy. Das Essen ist reichlich, gut gewürzt und leicht - sofern man die beladenen Teller nicht leert. Die Saucen bestehen aus Joghurt, sind manchmal scharf, manchmal enthalten sie Knoblauch, und sie passen zu allem einen Einheitsgeschmack vermeidet die Küche klugerweise. Ob Möhrensalat, rote Bohnen oder Hackfleisch, mit Käse gefüllte Teigrollen, Kichererbsenpüree, Fischrogenmousse oder Lamm - eine Joghurtsauce stört nie. Der Verzicht auf eingedickte Fonds, auf Sahne oder sonstige Fette macht das Essen sehr verträglich. Nur die wenigen Desserts sind zu süß. Die langen Wartezeiten zwischen den Gängen beweisen, daß alles frisch gemacht wird - was man herausschmeckt. Das Fladenbrot ist geradezu köstlich, und die Preise auf Wirtshausniveau erlauben den Schluß, daß es sich lohnt, hier zu essen ("Foyer", Uhlandstraße 28, Telephon 030-881 42 68, nur abends, sonntags geschlossen).

Eigentlich ist es im "Merhaba" nicht viel anders; jedenfalls, wenn man die Speisekarten vergleicht. Doch hier, an der stark befahrenen, breiten Hasenheide, wo im Sommer die Tische vor der Tür stehen, ist alles heller, moderner und weitläufiger. Das nur wenig größere Angebot an Speisen manifestiert sich in Variationen der typischen Lammspieße und einer Flecksuppe, vor der mich der freundliche Patron glaubt warnen zu müssen, weil, wie er erklärt, Kutteln von Deutschen abgelehnt würden. Seine Kuttelversion ist so brav und harmlos, daß sogar Amerikaner sie essen könnten, ohne zu würgen.

Der Rest gleicht dem Angebot des "Foyers", besitzt aber in keinem Fall die Perfektion der dortigen Speisen. Den Joghurtsaucen fehlen die Nuancen, die Würzung ist weniger markant, das Fleisch nicht lange genug abgehangen. Dafür hat der türkische Apfelstrudel eine erträgliche Süße und der Milchpudding mit Zimt einen fast ostpreußischen Charme. Schließlich wurde uns der Wein von einem sehr ansehnlichen Mädchen kredenzt, und so war dann der Verlust an Verfeinerung gut zu ertragen ("Merhaba", Hasenheide 39, Telephon 030-692 17 13. Sonntags auch mittags geöffnet, sonst ab 18 Uhr.)