In den Siebzigern war es Haschisch, dann kam Ecstasy, und nun ist es das Internet. Machen Informationen glücklich? Wer weiß, auf alle Fälle ist es geil antörnend, wenn man sie im brausenden World Wide Web gefunden hat. Das teilt uns die Nachrichtenagentur Reuters als wichtigstes Resultat einer Studie mit: "54 Prozent bekennen, sie bekommen einen ,high', wenn sie die gewünschte Information endlich gefunden haben." Das Wörtchen "high" läßt die Reuters-Meldung unübersetzt, als Erklärung wird in Klammern ein verschämter "Höhenflug" angeboten.

Vor einigen Jahren ketzerte der Historiker Theodore Rozsak über den Informationskult der Informationsindustrie. Nun macht sich die Industrie selber Sorgen um die Infoflut. Denn die Nachricht aus der hochfliegenden Branche ist eine Meldung in eigener Sache. Eine von Reuters in Auftrag gegebene wissenschaftliche Untersuchung ist den Dataholics gewidmet, jenen sagenumwobenen Such-Süchtigen, die pausenlos schnüffelnd das Internet durchstreifen.

Fabelwesen sind sie in der Tat, denn wer einen Blick in die Studie wirft, findet mitnichten erfrischende Bekenntnisse der Informationsjunkies selber, sondern nur vage Vermutungen aus zweiter Hand: "Ich kenne einige Kollegen. die geradezu ,high' werden, wenn sie schließlich die Informationen finden, die sie gesucht haben." Aus dieser Frage 54 Prozent bekennende Süchtige zu filtern, gehört zu den Kabinettstückchen moderner Sozialforschung, die solche "Projektionen" zuläßt. Wer einmal einen Bibliotheksbesucher gesehen hat, der ein endlich gefundenes Buch freudig öffnete, hat nach dieser Logik einen Vorzeitjunkie beobachtet.

Führt man sich die Studie im Detail zu Gemüte (wer sie im Netz findet, ist natürlich ein Dataholic), so offenbaren sich einige Kuriositäten, die die Forscher uns leider nicht erklären. Tausend Manager wurden in England, USA, Irland, Singapur, Hongkong und Deutschland befragt; insgesamt soll dies ein repräsentativer Querschnitt des Weltmanagertums sein. Unter ihnen nehmen die Deutschen in einigen Bereichen eine Spitzenstellung ein - etwa bei der Zahl der Manager, die überhaupt nicht online sind. Gleichzeitig führen die Deutschen mit Abstand bei der Klage über den Streß durch Informationsüberfluß und haben mit die größte Angst, daß ihre Kinder Informationsjunkies werden. Der Dataholic kann also auch süchtig werden, so muß man schließen, ohne daß er je mit der Droge in Berührung kommt.

Als eine stark suchtgefährdete Personengruppe macht die Untersuchung den Telearbeiter aus. Ist er freischaffend, kommt er offensichtlich kaum noch von der Informationsnadel los, die den Dauerkick bietet. In Deutschland können die wenigen verbliebenen Nichtsüchtigen jetzt ihre Sauberkeit zertifizieren lassen - das bietet jedenfalls die Unternehmensberatung Newplan an. FreeCert nennt sie ihr Menschenprüfverfahren, bei dem Telearbeiter "Sozialkompetenz, Gestaltungskompetenz und Handlungskompetenz" nachweisen müssen. Die Zertifizierung orientiert sich an der ISO-Norm 9001, mit dem Betriebe ihr Qualitätsmanagement belegen können. FreeCert soll den Auftraggebern die Gewißheit geben, daß sie keinen Infojunkie beschäftigen, der nur auf der Suche nach erregenden "highs" durch das Netz streift und dabei seinen Auftrag vergißt, sondern eine "sozial valide", termintreue Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit, die sich an die suchtpräventiven Ratschläge von Reuters hält: "Gehen Sie täglich nur einmal online, etwa kurz vor Feierabend", lautet deren Empfehlung an die Gefährdeten.

