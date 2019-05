Die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sind weitestgehend bekannt, werden aber immer mehr eingeebnet. Das ist die moderne Zeit, in der die sogenannten sekundären Geschlechtsmerkmale (Busen, Trunksucht und schnelle Auffassungsgabe) durch operative Eingriffe und Erziehung an Eindeutigkeit verlieren. (Hin und wieder führt auch das Trinken zu Busen. Das nennt man cross over evolution, ein in Deutschland und den nordischen Ländern beliebter Forschungsgegenstand.) Auch die erstrangigen Merkmale geschlechtlicher Unterscheidung sind, wie wir wissen, immer weniger Schicksal, sondern statt dessen Anlaß zu Gerede und Transplantation, und dann wieder Gerede.

Speziell im Advent wächst das Bedürfnis nach ewigen Werten. Wir von der ZEIT-Redaktion sind deshalb stolz und froh, unseren Lesern exklusiv zum vierten Kerzenlicht und Stollensonntag etwas mitgeben zu können, das bleibt: der Unterschied zwischen Männern und Frauen im Leseverhalten.

Eine Umfrage im großen Haus am Speersort, die seit 1951 regelmäßig durchgeführt wird, ergibt folgendes Bild: Bei unseren Damen liegt eine bunte Auswahl auf dem Nachttisch, die reicht von "Effi Briest" über Karin Tietze-Ludwigs Autobiographie bis zu "Trotzköpfchen" von Else Ury. ("Für meine Tochter zu Weihnachten", erklärten die Befragten durchweg. "Mußte ich selber noch mal nachsehen, ob das für Janine das richtige ist. Und jetzt komme ich nicht mehr davon los!")

Bei den Männern häufen sich, wie zu erwarten, die sogenannten schweren Zeichen, also Titel über das Böse, moderne Wege der Steuerflucht und die Geschichte der nordamerikanischen Sprachphilosophie. Gelesen aber wird, wie die Herren schließlich zugaben (mit jenem wegwerfenden Lächeln, das immer der letzten Wahrheit vorausgeht), das Taschenbuch, das unter diesem Stapel liegt: "Unter dem Nordlicht" von Richard Woodmann, "Zerfetzte Flaggen", "Klar Schiff zum Gefecht" und "Des Königs Konterbande" von Alexander Kent oder die Hornblower-Romane von Forrester. Geschichten, die alle zur Zeit der Napoleonischen Kriege spielen, von den Abenteuern eines Kapitän Richard Bolitho oder Nathaniel Drinkwater handeln, die eine Menge Kanonen abschießen.

Warum?

Das Letzte, verehrte Leser, der Wahrheit tiefster Grund ist immer schwer zu erklären. Einfühlsame Fragen und zögernde Antworten haben bisher folgendes ergeben:

1. Der Wind peitscht immer hart ins Gesicht.