Seit 1977 pflegt die in Wiesbaden ansässige Gesellschaft für deutsche Sprache eine schöne Tradition. Jeweils zum Jahresende kürt sie das "Wort des Jahres".

Ausgewählt wird unter den Wörtern, die dem gesellschaftlichen, politischen oder wirtschaftlichen Leben der vergangenen zwölf Monate ihren Stempel aufgedrückt haben. Leider häufen sich in den letzten Jahren die Wörter, denen eine eher negative Konnotation anhaftet: Politikverdrossenheit (1992), Sozialabbau (1993), Sparpaket (1996) spiegelten die depressive Stimmung im Land. Nein, auch dieses Jahr haben wir nicht ernstlich auf eine Trendwende zu hoffen gewagt. Gewonnen hat der "Reformstau".

Armes Deutschland. Dabei lag das Rettende so dicht auf: Der "Ruck durch die Gesellschaft", den der Bundespräsident in den vergangenen Monaten immer wieder angemahnt hat, er belegte, wiewohl es noch gar nicht geruckt hat, bereits den zweiten Platz. Da kommt der Reformstau aber mächtig ins Grübeln, was? Rucki, zucki! Schon 1998 könnte es soweit sein. Das läßt hoffen.

Vom prägenden Wort zum prägenden Politiker. Kein Zweifel, Großbritanniens strahlender Premierminister Tony Blair hat es geschafft. Und hierzulande steht Gerhard Schröder in den Startlöchern, es ihm nachzutun. In der neuen Ausgabe der Woche hat er Blair schon mal portraitiert - mit viel Lob.

Tritt man dem niedersächsischen Ministerpräsidenten zu nahe, wenn man aus dem Text auch ein wenig Eigenwerbung herausliest? Schröder über Blair: "ein Parteirebell", der "das Fenster zur Wirklichkeit aufstieß" der "aus dem breiten Strom der Modernisierungsideen in seiner Partei handfeste, realistische und überprüfbare Projekte" formte der "Beharrungsfähigkeit durch faszinierende Visionen ersetzt - weil er glaubwürdig ist".

Kein Zurück zu Dogmatismus, Larmoyanz und ideologischer Verbohrtheit fordert Gerhard Schröder im Namen Tony Blairs. Das ist nicht überraschend. Nur die schönen Max-Weber- und Karl-Mannheim-Zitate, mit denen der mögliche Kanzlerkandidat so virtuos hantiert, machen ein wenig stutzig. Sollte hier am Ende gar ein Ghostwriter am Werk gewesen sein? Wegen der Glaubwürdigkeit?