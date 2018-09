In der ZEIT vom 21. November 1997 haben wir ein Gespräch mit dem englischen Philosophen Isaiah Berlin veröffentlicht. Dieses Gespräch hatte die britische Monatszeitschrift Prospect der ZEIT als "the last interview of Isaiah Berlin" zum Nachdruck angeboten. Vor wenigen Tagen wurden wir von einem Vertrauten Berlins darauf hingewiesen, daß dieses Gespräch bereits fünf Jahre alt war.

Wir bitten unsere Leser um Entschuldigung, daß wir in Unkenntnis dieser Vorgeschichte das Gespräch mit Isaiah Berlin präsentiert haben, als sei es ein kurz vor seinem Tod am 5. November 1997 formuliertes "politisches Vermächtnis".