Liebe Kinder, setzt euch mal hin, seid doch mal kurz ruhig. Bitte! Ihr habt es ja sicherlich auch schon über Funk und Fernsehen und Zeitung mitbekommen: Viele Mamis und Papis haben nicht mehr so viel Geld. Das ist aber alles nur halb so schlimm, wenn alle zusammen ein wenig verzichten. Ihr könnt jetzt auch! Die Kleiderindustrie will nämlich auf viele Hosen und Pullis in Zukunft keine Aufnäher oder Stickereien mehr kleben, damit der Preis dafür nicht steigen muß und eure Eltern euch weiter etwas zum Anziehen kaufen können. Bärchen am Hosenbein oder Gebimmel am Jackenkragen gibt's also nicht mehr. Aber ihr wollt ja sowieso immer gerne groß und erwachsen sein, und jetzt werden wenigstens eure Klamotten schon mal so aussehen: eher schlicht. Also quengelt bitte in Zukunft nicht mehr, wenn ihr etwas Lustiges seht und es trotzdem nicht bekommt. Es muß sein.

Verstanden? Okay - weiterspielen!