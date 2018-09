Lange gibt es sie noch nicht, dennoch haben sich Produkte aus fairem Handel aus den Nischen der Dritte-Welt-Bewegung in die Supermärkte durchgeboxt. Ob Kaffee, Tee, Schokoriegel oder Bonbons, überall findet man Verpackungen mit dem TransFair-Siegel. Das Flair des Alternativen ist verflogen, Güter aus gerechtem Austausch in die Regale zu bringen schien ein Selbstläufer zu sein - bis die Protagonisten sich an die Banane machten.

Bei der Banane ist alles anders. Einzelhandelsketten, die früher bereitwillig neue TransFair-Erzeugnisse ins Sortiment nahmen, zieren sich plötzlich, weisen auf logistische Schwierigkeiten hin. Seit Monaten versucht Dieter Overath, Geschäftsführer von TransFair in Köln, Abnehmer für seine Früchte zu finden - mit bescheidenem Erfolg. Overath vermutet dahinter die geballte Kraft der Fruchtmultis: "Die Banane ist das umsatzstärkste Monoprodukt des Einzelhandels. Wenn wir da reinkämen, würde der Markt neu gemischt, und das wissen auch die Multis." Immerhin ist Deutschland der zweitwichtigste Markt weltweit, jeder Deutsche genießt jährlich 13 Kilo der Vitaminträger.

Die Großen des Bananenhandels, so glaubt Overath, setzen den Einzelhandel unter Druck, versprechen aber auch Preissenkungen. Die aufmüpfigen Fair-Trader forderten die mächtigen amerikanischen Fruchthändler auch schon in der Schweiz, den Niederlanden und seit vergangenem November in Dänemark heraus.

Die äußerlich fast identischen Produkte kommen aus unterschiedlichen Arbeitswelten in den Herstellerländern. Das Fair-Trade-Siegel soll konkrete Verbesserungen für die Arbeiter auf den Bananenplantagen garantieren: Gewerkschaftsrechte sind zu respektieren, soziale Einrichtungen müssen aufgebaut, menschenwürdige Unterkünfte, medizinische Versorgung und Schutzkleidung bereitgestellt werden, der Einsatz von Pestiziden ist schrittweise zu verringern. Den Produzenten wird ein Preis von 7,75 Dollar pro 18-Kilogramm-Kiste garantiert. Davon müssen 1,75 Dollar den Arbeitern zugute kommen.

In der Schweiz kommen Fair-Trade-Bananen, die dort unter dem holländischen Markennamen Max Havelaar verkauft werden, auf einen Marktanteil von 15 Prozent. In Dänemark hatte dieses Konzept vom Start an einen immensen Erfolg.

Innerhalb kürzester Zeit ergatterte die faire Banane einen Marktanteil von zwanzig Prozent. Doch dann kam der Absturz. Chiquita schlug mit Imageanzeigen zurück, in denen auf eigene Ökobestrebungen hingewiesen wurde, und bot, Overath zufolge, dem Handel Preisnachlässe bis zu 60 Prozent.

Chiquita argumentiert dagegen mit saisonalen Preisschwankungen, die unter anderem davon abhängig seien, ob der Panamakanal befahren werden könne. Seit dem Konterschlag krebst die fair gehandelte Banane in Dänemark bei einem Marktanteil von zwei Prozent herum.