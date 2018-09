Ich gestehe, daß ich alle Romane von Grisham gelesen habe meistens auf langen Flügen, wenn der angebotene Film unerträglich kindisch war. Grisham ist leicht zu lesen, und man weiß, worauf man sich einläßt: Fast immer lernt ein junger, idealistischer Anwalt das Böse dieser Welt kennen und versucht, etwas zu unternehmen, um den Benachteiligten der Gesellschaft Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das gelingt und gelingt nicht, weil der Held sein Gewissen zwar in eine neugefundene Freiheit rettet, die Welt aber genauso boshaft bleibt, wie sie vorher war. Als Leserin interessiert mich das ein paar Stunden lang brennend, da es einerseits mein Verlangen nach dem Guten im Menschen durch einen verläßlichen und liebenswerten Helden bedient, andererseits meinen (Un)Glauben an die Veränderbarkeit der Welt nicht strapaziert.

Grishams Roman "Der Partner" unterscheidet sich von seinen Vorgängern insofern, als hier nur die Bereicherung Patricks, des Helden, auf dem Spiel steht, der im trüben gefischt, seinen eigenen Tod vorgeschützt hat und jetzt des Mordes angeklagt wird an dem Menschen, der statt seiner begraben wurde.

Es beginnt dort, wo solche Bücher meist aufhören: Patrick ist vor Jahren aus einer miserablen Ehe und einem korrupten Beruf ausgebrochen mit einer Beute von neunzig Millionen Dollar - der Autor läßt sich nicht lumpen. Nun ist er gefangen und sogar gefoltert worden (von wem?), sucht aber weiterhin einen Teil seiner Millionen, die wir ihm gönnen, weil er ja nur "schmutziges" Geld geklaut hat, ins trockene zu bringen. Wir sind also gar nicht am Ende, sondern in medias res. Patrick wird noch einmal entkommen. Die eigentliche Frage ist jedoch nicht nach dem Toten, sondern nach dem gestohlenen Geld. Wo steckt es?

Der Erfolgsautor Grisham aus dem verschlafenen, rückständigen Südstaat Mississippi hat einen untrüglichen Sinn für das Aktuelle und scheint immer das zu fiktionalisieren, was man gerade in der Zeitung gelesen hat. Hier ist es die Finanz im Internet, eine Phantasie für ein Zeitalter, in dem Geld weder Metall noch Papier ist, nicht einmal mehr die Zahlen, die mit Tinte oder Schreibmaschine auf Papier eingetragen werden, sondern virtuelle Zeichen auf dem Bildschirm der Computer. So kann es, ohne Spuren zu hinterlassen, von einem Land ins andere geschaukelt werden. Die Mordintrige und eine internationale Liebesgeschichte mit fescher Brasilianerin vergißt man schnell. Es bleibt das Motiv des Geldes als flimmernden Gewusels von elektronischen Überweisungen, die anonym und global per Laptop mit Fax im Hotelzimmer getätigt und gelöscht werden: trotz und dank raffinierter elektronischer Überwachungsmethoden.

Von irgendwelchen Tiefgängen, komplexen Figuren, unvergeßlichen Einsichten in die Conditio humana kann natürlich nicht die Rede sein. Aber ein toller Zeitvertreib ist es schon, zu verfolgen, wie es Patrick gelingt, sich der Justiz und seinen Feinden zu entziehen, und wie das Happy-End schließlich doch nicht klappt. Ein amüsanter, wenngleich zynischer Unterhaltungsroman, flüssig und vergnüglich übersetzt.

John Grisham: Der Partner

Roman aus dem Amerikanischen von Christel Wiemken Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1998 510 S., 48,- DM