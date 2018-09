Inhalt Seite 1 — Explosion auf dem Amselfeld Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es waren die schwersten Zusammenstöße im Kosovo seit Jahren: Serbische Miliz und albanische Untergrundkämpfer lieferten sich am Wochenende in den Hügeln von Drenica Feuergefechte. Dabei starben mindestens zwanzig Menschen, überwiegend Albaner. In Pristina trieb die Polizei am Montag Zehntausende friedlicher Demonstranten mit Schlagstöcken, Wasserwerfern und Tränengas auseinander.

Die Brutalität der serbischen Staatsmacht läßt eine friedliche Lösung des Konflikts auf dem Amselfeld immer unwahrscheinlicher werden. Jugoslawiens Präsident Slobodan Milosevic wehrt sich gegen jeden Dialog, der den Status des Kosovo berührt. Vor acht Jahren schaffte er die Autonomie der südserbischen Provinz de facto ab. Die Albaner - sie stellen neunzig Prozent der knapp zwei Millionen Bewohner - gründeten daraufhin im Untergrund ihren eigenen Staat, die "Republika Kosova". International anerkannt ist sie jedoch nicht. Die Staatengemeinschaft will keine Sezession, fordert aber "einen verbesserten Status" des Kosovo mit "bedeutender Selbstverwaltung".

Davon ist die Region so weit entfernt wie nie zuvor. "Es sieht so aus, als sei dies der Auslöser einer Explosion", sagt ein Mitarbeiter der International Crisis Group, einer privaten Organisation, die Beobachter ins Kosovo entsandt hat. Ähnlich interpretiert Stefan Troebst, Direktor des European Centre for Minority Issues, die Situation im Kosovo. Die Serben hatten in der Region Drenica zugeschlagen, die von der "Befreiungsarmee Kosova" (UCK) teilweise als "befreites Gebiet" beansprucht wird. Es war die erste direkte Vergeltungsaktion für Anschläge auf serbische Polizisten.

Die UCK operiert seit Frühjahr 1996 im Untergrund. Doch erst im November des vergangenen Jahres tauchten die geheimnisvollen Kämpfer in der Öffentlichkeit auf. Bei einem Begräbnis feierten Tausende Trauergäste die Männer in schwarzen Masken und Uniform, die an die irische IRA erinnern.

Das Muster der Anschläge läßt nach Ansicht von Troebst erkennen, "daß hier Profis am Werk sind, gegen die die Serben noch kein Rezept gefunden haben".

Womöglich werden die UCK-Kämpfer von hochrangigen albanischen Offizieren geführt, die früher der jugoslawischen Volksarmee oder der sogenannten Territorialverteidigung angehörten und sich auf die Taktik des Partisanenkampfes verstehen. Finanziert wird die UCK nach Informationen von Troebst durch Exilalbaner in der Schweiz.

Immer mehr junge Albaner im Kosovo zweifeln an der Strategie des gewaltfreien Widerstandes, wie ihn ihre politische Führung vertritt. Das brutale Vorgehen der Serben werde noch mehr von ihnen in das Lager der Radikalen treiben, fürchten Diplomaten. Bonn erwägt mit seinen europäischen Partnern, ob sich der UN-Sicherheitsrat mit der Kosovo-Frage befassen soll, falls die Serben ihre Politik der Unterdrückung fortführen.