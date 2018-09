Es rumort in Deutschlands Amtsstuben und bei den Wettbewerbsrechtlern an Universitäten und Forschungsinstituten. Die Beamten schwiegen. Oder schwiegen - wie der gegenwärtige Kartellamtspräsident Dieter Wolf - zu lange. Dessen Amtsvorgänger, der konservative Wolfgang Kartte, findet angesichts der Megakonzentrationen knüppelharte Worte: "Wir laufen Gefahr, uns dem Regiment einer immer kleiner werdenden Zahl privater Machtzentren und ihrer weltweit agierenden Manager, die sich selbstbewußt ,Global Player' nennen, auszuliefern." Kartte weiter: "Zum Fürchten sind die Zusammenschlüsse von Banken und Versicherungsunternehmen. Über das Hin- und Herschieben des Kapitals und damit auch über Arbeitsplätze werden immer weniger Schaltzentralen entscheiden."

Selbstverständlich haben die Ordnungspolitiker aus der Freiburger Schmiede des Walter Eucken recht sie wissen, daß Oligopolen Kartellabsprachen leicht gelingen, um als "Beutegemeinschaften" Unternehmenswert, Eigenkapitalrendite, Shareholder value auf immer neue Höhen zu treiben. Aber die Jünger des Freiburger Imperativs haben wenig zu melden. Ihre Botschaft - "Staatliche Ordnung muß Wettbewerb in der Wirtschaft erzwingen" - läuft ins Leere. Bei Megafusionen werden wirtschaftliche Machtpositionen, die in den Heimatmärkten entstehen, schlicht weggerechnet: indem nur noch die Marktanteile weltweit zählen sollen. Eine höchst gefährliche Mathematik der Globalisierung. Es entsteht ein Wettlauf zwischen nationalen Kartellbehörden, immer größere Unternehmenszusammenschlüsse unbedenklich zu finden, weil die anderen das auch tun.

Ist das noch Marktwirtschaft mit souveränen Konsumenten, wenn künftig ein paar riesige Unternehmen Preise, Marktanteile, Interessenzonen für ganze Regionen der Weltwirtschaft absprechen können? Ist das noch Marktwirtschaft mit autonomen Investoren, wenn ein paar Bankenvorstände zur Sicherung ihrer Geschäftsinteressen global darüber entscheiden, welcher Global Player Kredit erhält, um Produktlinien - Medien, Pharmazeutika, Transportmittel oder was auch immer - anzubieten? Dieselben Leute entscheiden, wer nichts bekommt, um die Konkurrenz gar nicht erst entstehen zu lassen.

Das Neue, das aufgeht, hat noch keinen Namen. Es entstehen Zentren wirtschaftlicher Macht, die die Welt unter sich aufteilen können. Noch nicht heute, aber morgen. Wellen der Megafusionen rollen um die Welt, ordnungspolitisch herrscht globales Chaos in diesem Prozeß im Stil der Gründerjahre. Seit fast einem halben Jahrhundert werden in GATT(jetzt WTO)-Runden staatliche Handelshemmnisse, Zölle, Kontingente, Regulierungen abgebaut. Man preist die wohlstandssteigernden Wirkungen offener Märkte für die Bürger. So weit, so gut. Aber es wird zugleich leichter, durch Kartellabsprachen international agierender Unternehmen privatwirtschaftlich Handelshemmnisse zu organisieren.

Die Global Players nationalisieren ihre Verluste

Es fehlt eine Wettbewerbsordnung für die offenen Weltmärkte es gibt noch nicht einmal eine Institution, die das Verhalten multinationaler Unternehmen im globalen Wettbewerb, ihre Kooperation in sogenannten strategischen Allianzen etwa, überwacht. Exportkartelle aber sind heute legal niemand hindert internationale Unternehmen daran, durch Absprachen offene Exportmärkte in ihrem Sinne zu regulieren. Beispielsweise Exportpreise abzusprechen, Märkte durch Selbstbeschränkung zu verteilen. Mögliches Ergebnis: Zölle fallen weg, aber es profitieren nicht die Konsumenten. Die entfallenden Zolleinnahmen der Staaten tauchen als Erlöse in den Unternehmensbilanzen wieder auf.

Seit Jahren reisen Beamte global zu wettbewerbspolitischen Arbeitsgruppen der Welthandelsorganisation WTO nach Genf, der OECD nach Paris, um das Problem zu prüfen. Hochqualifizierte Wissenschaftler entwerfen Lösungsvorschläge. Aber es wird nichts daraus. Im vergangenen Jahr beschloß die WTO die Öffnung der Märkte für Finanzdienstleistungen. Die Bank der Notenbanken, die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, hatte zuvor weltweite Mindeststandards der Bankenaufsicht angeregt, um Krisen zu verhindern durch einheitlichere Wettbewerbsbedingungen in den globalen Finanzmärkten. Die Märkte wurden von der WTO geöffnet, die Mindeststandards blieben Papier. Seit der Finanzkrise in Japan und Fernost wird das Fehlen solcher Standards allgemein beklagt.