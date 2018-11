Der Kandidat macht Druck. Montag beschließt die SPD, mit Gerhard Schröder den Sturm aufs Kanzleramt zu versuchen, schon einen Tag später wird der Entwurf seines Regierungsprogramms bekannt. Nicht nur das Tempo, das der Kanzleraspirant und seine Partei vorlegen, sondern auch ihre Botschaft bringt die "Machtmaschine" Helmut Kohl ins Schwitzen.

"Wir setzen auf die Kräfte des Marktes und die Leistungsbereitschaft der Menschen" - das mag eine Platitüde sein, aber wenn ein Programm so anhebt, muß selbst ein Heiliges Offizium für Ordnungspolitik die Hoffnung auf obszöne, wettbewerbsfeindliche Stellen fahrenlassen. Ob Wirtschafts- oder Sozialpolitik, Bildungswesen oder Tarifgestaltung: Stets beschwört das Regierungsprogramm Leistung, Wettbewerb, Effizienz und Flexibilität. Die Begriffe kommen den Sozialdemokraten nicht nur häufiger, sondern auch flüssiger über die Lippen als noch im Leitantrag, den der Parteitag in Hannover Anfang Dezember verabschiedet hat.

Da mag mitspielen, daß die SPD ihren wichtigsten Punkt schon nach Hause gefahren hat: Sie wird mit sozialer Gerechtigkeit identifiziert. Die aber ist einer Allensbach-Umfrage zufolge wieder eines der wichtigsten Anliegen der Deutschen. Die Koalition hat das schlicht übersehen. Weil die SPD diese politische Marktnische kampflos erorbern konnte, ist sie nun freier darin, den Wählern zu erklären, daß "Veränderungen notwendig sind, um die Chancen der neuen Zeit zu nutzen". Zu diesen Chancen zählt sie ganz offen die Globalisierung, die nicht mehr als neoliberaler Anschlag verunglimpft wird.

Vom Zwang zur Veränderung nimmt die SPD den Sozialstaat nicht aus, den sie auf bemerkenswerte Weise neu definiert: Sein Ziel sei "Ermutigung zu Eigenverantwortung und Eigeninitiative, nicht Bevormundung". Das liest sich wie liberale Programmatik mit kuschelweicher Oberfläche. Die Altersversorgung soll auf ein Vier-Säulen-Modell umgestellt werden. Nicht einmal eine Fundamentalreform der staatlichen Rentenversicherung, die auf eine "Versicherungspflicht für alle Bürgerinnen und Bürger" hinausläuft, will die SPD ausschließen. Selbst wenn es bei der Beitragsbezogenheit bleiben soll der Abstand zur Grundrente hat sich verkürzt.

Das A und O wäre für eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch ein Bündnis für Arbeit. Das soll einen fairen Interessenausgleich zwischen Unternehmern und Arbeitnehmern herbeiführen und die Angebots- mit der Nachfragepolitik kombinieren. Wolkiger geht's nimmer. Die Partei hütet sich vor unrealistischen Versprechungen. Sie redet nicht von Halbierung, sondern will nur das Ansteigen der Arbeitslosigkeit verhindern und eine grundlegende Trendwende erreichen.

So konkret das Programm in manchen Teilen wird, etwa bei der Finanzpolitik, wo die Steuer auf sehr hohe Privatvermögen wieder eingeführt werden soll, so ungreifbar bleibt es in vielen anderen Bereichen der Wirtschaftspolitik. Schröders Wahlkampfmanager Bodo Hombach erwartet, daß der Kandidat auf dem Wahlparteitag Mitte April in Leipzig die nötige Konkretisierung leisten wird: "Die Aufbruchstimmung wird mit konkreten Themen verknüpft werden."

Da sieht die CDU ihre Chance. Ihr finanzpolitischer Sprecher Gunnar Uldall meint, die SPD werde eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik bieten, von der das Etikett der Modernität rasch abfalle: "Wir werden sie festnageln, die haben viel zu lange alte Positionen vertreten, die können sie nicht Schröder zuliebe wegwerfen." Wenn Uldall sich da mal nicht täuscht: Die SPD verzichtet schon jetzt auf kreditfinanzierte Ausgabenprogramme, stellt die "Stärkung der Investitionskraft der Unternehmen" als gleichberechtigtes Ziel der Steuerreform neben die Entlastung von Arbeitnehmern und Familien und schwört jeder Spielart des Protektionismus ab.