Nun ist es also doch da: das wichtige Buch zum Brecht-Jahr. Kommt ganz unscheinbar daher, mit englischem Titel "Coining Poetry". Darunter: "Brechts ,Guter Mensch von Sezuan'". Doch was D. Stephan Bock mit dem grünen Backstein dieses 516-Seiten-Bandes der edition suhrkamp (Nr. 2057, 29,80 Mark) liefert, ist alles andere als eine Fleißarbeit aus dem germanistischen Seminar, ist eine vor neuem Material berstende Schatztruhe, Grund- und Eckstein einer neuen Art, Brecht zu lesen. Brecht als Sprachspieler, vernarrt in Etyms wie Arno Schmidt, ein Vorläufer von Ernst Jandl oder Oskar Pastior? Bocks Poetik: ein Augenöffner. Brecht: ein "coiner", wie im Englischen Falschmünzer heißen, aber auch Worterfinder, die geläufige Wortmünzen umstempeln, anders aussehen und klingen lassen. "Coiner" - klingt das nicht wie Brechts sich arglos stellender Herr Keuner? Da geht es schon los mit den Überraschungen. Seit wann nennt sich Eugen Berthold Friedrich Brecht nur bert brecht, zwei Silben nebeneinanderstellend, die zugleich Vor- und Nachnamen sein können? Was bedeuten die Zwitschersilben der Liebe: BIDI/DIBI/IBID/IDIB? Und muß man nicht hinter dem guten Körperwesen Shen Te und ihrem "bösen Vetter" Shui Ta die plötzlich identischen (?) Tyrannen ahnen: Ui (Hitler) und Shta(lin)?

Kleine Sensation: Jetzt wird, zum ersten Mal seit 1916, Brechts Erstling, "Das Lied von der Eisenbahntruppe vom Fort Donald", in der Fassung gedruckt, ohne die vierzehn Fehler der "Werk"-Ausgabe ... Manchmal denkt man bei diesen Ausflügen in Namensbücher und Lexika, ins Japanische und in chinesische Dialekte, in Geistes- und Kulturgeschichte: Na, ob das stimmt? Und wenn schon. Der Leser ist längst angesteckt von dieser Sprachlust. Und hat nicht schon der Fünfzehnjährige die Mitschüler gewarnt: "Ihr wißt ja nicht, was das heißt, bis etwas so einfach formuliert ist, da sitze ich manchmal tagelang daran"?