Sie mochten lieber die leise Geste, von Triumphen hatten viele Baumeister der fünfziger Jahre erstmal genug. Statt mit Höhe zu prahlen, streuten sie lieber ein paar lichte Pavillons in die Landschaft, bauten einfach und einladend. So wie Hamburgs Baudirektor Paul Seitz, der 1956/57 das Amerika-Haus der Hansestadt entwarf. Das Terrain, ein weiter Grund vor dem Dammtor-Bahnhof, verlockte zum großen Auftritt, doch Seitz entschied sich für das lockere Arrangement, gab Bibliothek, Auditorium und Verwaltung eigene Körper, die fast beiläufig ineinandergreifen. Eines der überzeugendsten Gebäude der fünfziger Jahre in Hamburg - und noch fast vollständig erhalten. Noch. Denn das Grundstück gehörte der Stadt, und die hat es für saftiges Geld an den Steakhaus-Besitzer und Hotelbetreiber Eugen Block verkauft. Der Abbruch ist beschlossen, das häßliche Hotel braucht mehr Platz. Etwas Großartiges soll gebaut werden, weithin sichtbar, triumphal. Wo die Bibliothek mit ihren 8000 Bänden bleibt? Hamburgs Senat ist's schnuppe. So wie den Denkmalpflegern der Abriß.