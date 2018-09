In großen Lettern steht es an der Museumswand: "Was unsichtbar ist, kann vor unserem Blick nicht verborgen sein." Dieser Satz René Magrittes (1898 bis 1967) ist luzide, rätselhaft und mindestens so einprägsam wie die Männer-mit-Melone-Sujets des belgischen Malers. Doch wer liest schon, wo er so viel sieht: mehr als 300 Gemälde Magrittes zwischen Realismus und Surrealismus darunter gänzlich unbegabt anmutende kubistische Versuche der Frühzeit, denen eine unbeholfene Frische nicht abzusprechen ist dazu viel klassisches Bildgut der zwanziger Jahre. Ferner die fast zu Tode strapazierten, weil allgegenwärtigen Schlagerbilder aus den fünfziger und sechziger Jahren. Und überraschende Aspekte des OEuvres, die noch nie so ausführlich dokumentiert wurden: der Surrealist Magritte in seinem Brotberuf seit 1918, als Werbegraphiker.

Nimmt man noch den Hobbyfilmer und den Sozialisten und politischen Flugblatt-Agitator Magritte hinzu, so bietet die Retrospektive zum 100.

Geburtstag dieses Künstlers im bürgerlichen Gewande weit mehr, als der landläufige Bewunderer dort jemals suchte. Dabei ist die Centenaire-Feier Belgiens im Brüsseler Königlichen Museum für Alte Kunst nicht nur ein Fest nationalen Stolzes auf einen Maler, der um die Fünfzig beginnen konnte, von seinen Bildern und seinem Ruhm zu leben.

Die Schau ist das touristische Großereignis dieses Jahres. Sie stellt sogar auf weiten Strecken den Triumph eines künstlerischen Systems dar, eines gemalten Gedankengebäudes über die unendliche Geschichte der Reproduzierbarkeit von Bildern.

Wer sich auf Magrittes Maximen einläßt, daß es ihm nicht um das Wie, sondern um das Was gehe, und daß seine Kunst keine des Malens, sondern eine des Denkens sei wer also mitdenkt und die Botschaft der Bilder gleichsam collagenhaft zusammenzusetzen bereit ist, der wird intensive Erfahrungen machen können. Und zwar mit den Bildern nicht mit deren Klischees. "Das Gemälde ist keine Idee es ist ein gemaltes Bild, das der Person, die es betrachtet, Ideen geben kann."

In den Bildern lebt die hartnäckige Verachtung Magrittes für das normale Dasein fort: das Antibürgerliche, das Befreiende und auch Gewalttätige, der Umsturz der Bilder - als ein Umsturz jener Ordnung, in der sich die vertrauten Gegenstände der Wirklichkeit befinden. Wenn möglich, wolle er diese "aufheulen" lassen, kommentierte der Künstler und plädierte für Verfremdung des Nahen und Vertrauten: "Ein Kind in Flammen wird uns stärker berühren als ein ferner Planet, der verglüht."

Die vertrauten Gegenstände - das sind Mann und Frau, antike Torsi und Theatervorhänge, Möbel, Interieurs, Haus und Himmel, Akt und Verhüllung, schließlich das Wort, das an die Stelle des Gegenstands tritt und wie auf einer altmodischen Schautafel vorführt, wie trügerisch Sprache und Bild sein können: weil sie auf Realität verweisen, wo keine ist.