Bonn

Manche Prophezeiung erfüllt sich auf ganz unerwartete Weise. Als der Kanzler kürzlich den härtesten Wahlkampf in Aussicht stellte, den die Republik je erlebt habe, war das als Drohung an die Adresse des politischen Gegners gemeint. Doch im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, spüren die Wahlkampfplaner inzwischen die bittere Ironie der Kohlschen Vorhersagen. Am härtesten wird es für die Union und ihren Generalsekretär Peter Hintze werden, eine Strategie zu entwickeln, mit der sich der politische Trend noch einmal umkehren läßt.

Wie kann die Union in den kommenden Monaten glaubhaft für Reformen werben, an deren Durchsetzung sie bisher gescheitert ist? Wie soll sie einen Kandidaten anpreisen, der seinen Zenit erkennbar überschritten hat? Wie bringt sie einen Herausforderer in Mißkredit, der als Sympathieträger wirkt und den Wechsel personifiziert, ohne dabei Ängste vor allzu radikalen Veränderungen zu wecken? Im Adenauer-Haus hat eine hektische Suche nach Antworten begonnen, zumal auch in der Partei geargwöhnt wird, Hintze und sein Stab seien mit der schwierigen Aufgabe überfordert.

Das will der Mann so nicht stehenlassen. Aber von Mal zu Mal ist es schwerer zu unterscheiden, ob Hintze die neuesten Fundstücke aus seinem Wahlkampfarsenal mit Selbstironie oder doch nur mit unfreiwilliger Komik präsentiert. So stürzte er sich vergangene Woche mit gezückter Zapfpistole in den Kampf gegen den "Bevormundungsstaat". Daß die Grünen, Gerhard Schröders potentielle Regierungspartner, einen Benzinpreis von fünf Mark avisieren, erschien dem Generalsekretär plötzlich als Wahlkampf-Heureka: Man sehe daran, "mit welchen gegen die Menschen gerichteten Projekten Rot-Grün die Bürger drangsalieren würde". Hintze kündigte erbitterten Widerstand gegen den "dreisten Angriff auf die Autofahrer" an.

Doch nicht einmal regierungsfreundliche Kommentatoren wollten sich auf Hintzes wahlkämpferisches Entsetzen einlassen. Daß ausgerechnet der erklärte Automann Schröder nach einem Wahlsieg im Herbst den Spritpreis auf fünf Mark heraufsetzen könnte, ist so fern jeder Realität, daß es sich als Horrorszenario wahrlich nicht eignet.

Das ahnt auch die eigene Partei. So konterkarierte Umweltministerin Angela Merkel Hintzes Kampagne umgehend, die Mineralölverteuerung sei "im Grunde" eine gute Idee. Und Heiner Geißler verweist auf das Parteiprogramm, das die Belastung umweltschädlicher Energie ausdrücklich vorsieht. Selbst die Deutsche Shell AG ließ vorsorglich erklären, sie lehne "jegliche Parteipropaganda an ihren Stationen ab".

Es zeigt sich, daß sich die Union auf die Wirtschaft nur noch bedingt verlassen kann. Die Arbeitsplatzinitiative, mit der die Verbandsvertreter vergangene Woche etwas überstürzt dem rudernden Kanzler zu Hilfe eilten, geriet zum Fiasko. 500 000 Arbeitsplätze, 200 000 neue Jobs oder doch nur Nullwachstum auf dem Arbeitsmarkt - nach wenigen Tagen blieb der Union von der vollmundigen Ankündigung nur der Schaden. "Weiter so, ihr Lieben", ulkte Gerhard Schröder über die Aktion.