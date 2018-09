Die Spendenwelle prominenter Wirtschaftsbosse in den Vereinigten Staaten geht weiter. Diesmal bewies Pepsi-Chef Roger Enrico Großzügigkeit und verzichtete auf sein Jahresgehalt von einer Million Dollar, das über einen Bildungsfonds den Kindern von Pepsi-Beschäftigten zugute kommen soll.

"Dies ist meine Art, mich bei unseren Lkw-Fahrern, Lagerarbeitern und anderen namenlosen Helden zu bedanken", kommentierte Enrico die Stiftung. In Amerika müssen Kinder aus Familien mit geringem Einkommen oft auf eine höhere Ausbildung verzichten, weil Colleges und Universitäten kostspielig sind. Ein Jahr an der Harvard-Universität beispielsweise kostet 30 000 Dollar. Enrico, der außerdem am Pepsi-Gewinn beteiligt ist, will auch in Zukunft sein Gehalt für diesen Zweck spenden.

In jüngster Zeit hatten zwei Riesenspenden für Schlagzeilen gesorgt.

Medien-Mogul Ted Turner (CNN) vermachte der Uno eine Milliarde Dollar, und der Spekulant George Soros stellte 350 Millionen US-Dollar den früheren Ostblockländern für den Neubeginn zur Verfügung.