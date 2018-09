Dresden

Sie steht einfach so da und wächst und blüht, die prächtige Kamelie im Garten von Schloß Pillnitz an der Elbe. Das macht sie schon seit fast 250 Jahren und widerlegt die von Hobbygärtnern häufig vorgebrachte Klage, Vertreter der Gattung Camellia japonica seien heikel. Heikel, weil ihre Knospen sich nur selten entfalten, aus unerfindlichen Gründen kümmerten und statt des satten Dunkelgrüns ihrer Blätter oft einen bläßlichen gelben Schimmer an den Tag legten. So eilt der Kamelie ein wenig der Ruf einer beleidigten Schönheit voraus. Dabei mag sie eigentlich nur eines überhaupt nicht: trockene Heizungsluft auf der Fensterbank. Und Frost!

Im Pillnitzer Schloßpark hat man ihr deshalb vor ein paar Jahren - als zeitgemäßen Nachfolgebau verschiedener Holzbehausungen - ein fahrbares Glashaus gebaut, das den fast neun Meter hohen Strauch vor den Unbilden des mitteleuropäischen Winters schützt. Von einem Schüler des großen Linné aus Japan nach Europa verfrachtet, kam die Kamelie vermutlich 1770 nach Pillnitz.

1801 pflanzte der Hofgärtner Terschek sie ins Freie - an den Ort neben der Orangerie, wo sie noch heute steht.

Wenn man ihre bescheidenen Wünsche erfülle, sei die Kamelie sogar eine sehr dankbare Pflanze, sagt die Pillnitzer Gartenmeisterin Esther Damm, die ihr Handwerk in den Royal Botanic Gardens in Kew bei London gelernt hat und seit zwei Jahren über die Botanik der früheren wettinischen Sommerresidenz wacht.

"Saugut" gehe es ihrem Schützling jetzt, nachdem eine kurze Krankheitsphase glücklich überstanden sei. Akute Unterernährung hatte ein in Fachkreisen hochangesehener Wissenschaftler aus Schwerin dem Patienten attestiert, nachdem die Schloßgärtner mit ihrem Latein am Ende gewesen waren.

Verschiedene Düngemittel, so ergaben schließlich Analysen, blockierten sich im Boden chemisch gegenseitig und riefen die Mangelerscheinungen hervor. Eine Umstellung der regelmäßigen Düngung brachte die Wende. "So wie in diesem Jahr habe ich sie noch nie blühen sehen", sagt die Gartenmeisterin.