die zeit: Warum bewirbt sich Nürnberg um den Sitz des Internationalen Strafgerichtshofs?

Ludwig Scholz: Im Juni und Juli gibt es in Rom eine Konferenz der Uno, wo ein Ausschuß über die Errichtung eines ständigen Internationalen Strafgerichtshofes beraten wird. Für uns ist dies Grund genug, einen Gedanken aufzugreifen, der schon lange virulent ist, aber nie weiterverfolgt wurde, nämlich, Nürnberg als Sitz einer derartigen Institution vorzuschlagen, weil unsere Stadt ja untrennbar mit den Kriegsverbrecherprozessen nach dem Zweiten Weltkrieg verbunden ist. Wir wissen wohl, daß sich die Stadt nicht selbst bei der Uno bewerben kann. Das ist Sache der Bundesregierung beziehungsweise des Auswärtigen Amts. Uns ging es zunächst darum, Unterstützung für unser Anliegen auf nationaler Ebene zu erbitten und Nürnberg als besonders geeignet ins Gespräch zu bringen.

Wir haben deshalb eine Reihe bedeutender Persönlichkeiten angeschrieben, unter ihnen Jutta Limbach, die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Richard von Weizsäcker, Ignatz Bubis, Ernst Benda, den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und viele andere. Sie haben uns durch die Bank signalisiert, daß sie das für eine gute und logische Sache halten. Unser bisher wichtigster Partner ist freilich die Konferenz der Ministerpräsidenten, die einen einstimmigen Beschluß zur Unterstützung Nürnbergs gefaßt und an die Bundesregierung weitergeleitet hat. Das heißt auch: Sollte die Bundesrepublik tatsächlich den Zuschlag in Rom erhalten, dann käme als Standort nicht Bonn oder Berlin oder Leipzig in Frage, sondern nur Nürnberg.

zeit: Das historische Argument für diesen Vorstoß liegt auf der Hand. Was spricht noch für Nürnberg?

Scholz: Die Stadt bemüht sich, zu einem Zentrum der Menschenrechte zu werden.

Wir haben 1995 zum ersten Mal den Internationalen Menschenrechtspreis verliehen, der seither alle zwei Jahre vergeben wird. Der russische Bürgerrechtler Sergej Kowaljow und die beiden Menschenrechtsaktivisten Khemais Chammari und Abe J. Nathan haben ihn erhalten. Wir haben dort, wo die Nationalsozialisten 1935 die Rassegesetze beschlossen, eine von dem jüdischen Künstler Dani Karavan geschaffene "Straße der Menschenrechte". Es finden in der Stadt eine Reihe prominent besetzter Kongresse zum Thema "Internationale Menschenrechtsverletzungen" statt, demnächst eine von der Unesco organisierte israelisch-palästinensische Konferenz, bei der es auch um Menschenrechtsfragen gehen wird.

Der Internationale Strafgerichtshof soll aktiv werden, wenn gegen die Menschenrechte verstoßen wird - in unserer Bewerbung liegt also sehr wohl eine Logik. Wenn ich mit ausländischen Gästen wie etwa Avi Primor, dem israelischen Botschafter, spreche, dann sind viele erst einmal überrascht, weil sie an Nürnberg nicht gedacht haben. Nach einigem Nachdenken attestieren jedoch fast alle unserem Vorstoß eine historische und auch eine moralische Plausibilität. Umgekehrt gilt: Sollten wir den Gerichtshof bekommen, so wäre dies der letzte Akt der Aussöhnung zwischen den Deutschen und der Völkergemeinschaft.