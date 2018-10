Inhalt Seite 1 — Großes Gähnen in den Alpen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der nächste Präsident Österreichs, das steht schon vor der Wahl am Sonntag fest, wird der alte sein: Thomas Klestil. Deshalb war es im Wahlkampf schwer für die Journalisten, Langeweile zu vermeiden. Sie taten, was sie konnten. Da der Bundespräsident den Auftrag zur Regierungsbildung erteilt, versuchten sie, Klestil als Haider-freundlich darzustellen und einen Koalitionswechsel von Rot-Schwarz zu Blau-Schwarz anzudeuten. Von Umfragen veröffentlichten sie nur die Rohdaten. Aber auch die sagen alles: Klestil kann weit über fünfzig Prozent der Stimmen erwarten.

Die Spannung fehlte, weil die sozialdemokratische SPÖ erstmals seit 1945 keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. Der Berufsdiplomat Klestil war 1992 von der christlich-sozialen ÖVP nominiert worden und zog es diesmal vor, als "überparteilicher" Kandidat aufzutreten. Ein von prominenten Pensionisten dominiertes Komitee mit dem ehemaligen Wiener Bürgermeister Helmut Zilk (SPÖ), dem ehemaligen Generalintendanten des Österreichischen Rundfunks Gerd Bacher (konservativ, aber parteilos) und dem ehemaligen Grand-Prix-Rennfahrer Gerhard Berger (zuletzt Benetton) unterstützte Klestil. Die ÖVP trug die Kampagne aus dem Hintergrund mit, ihre Exponenten erklärten sich für Klestil.

Die SPÖ konnte keinen erfolgversprechenden Kandidaten finden, wollte sich aber auch zu keiner Wahlempfehlung durchringen.

Vor zwei Monaten schien etwas Farbe in den Wahlkampf zu kommen, als überraschend die evangelische Superintendentin des Burgenlands, Gertraud Knoll, ihre Kandidatur bekanntgab. Die vierzigjährige Mutter dreier Kinder war zuvor schon von den Grünen ins Spiel gebracht worden, wollte aber erst antreten, als Abgeordnete der SPÖ, der Liberalen und der Grünen ihr eine breitere Wahlplattform boten. Knoll war als engagierte Rednerin vor allem in Menschenrechtsfragen hervorgetreten. Sogleich übernahm sie in Umfragen den zweiten Platz dort liegt sie derzeit mit deutlich mehr als zehn Prozent der Stimmen.

Knolls Kandidatur machte Heide Schmidt einen Strich durch die Rechnung.

Schmidt hatte 1992 als Kandidatin der Haider-FPÖ sechzehn Prozent der Stimmen erhalten, obwohl im Wahlkampf bereits Differenzen zu Jörg Haider sichtbar geworden waren. Die führten später zum Bruch. Schmidt gründete das Liberale Forum (LIF) und gilt seither als Haider-Gegnerin schlechthin. Ihre Dominanz ist Stärke und Schwäche der LIF zugleich. Stärke, weil ihre Bekanntheit, Eloquenz und Souveränität Stimmen bringen Schwäche, weil andere und anderes daneben verblassen.

Ersatzmonarch und Staatsnotar