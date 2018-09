Was für eine unerwartete, hübsche Ehrung für den alten Aloys Blumauer!

Mit seinen Kapriolen und Späßen hatte er nur eine Weile Fortüne. Dann aber wurd's der strengen deutschen Literaturwissenschaft zuviel. Ab in den Orkus des Vergessens! Dort warten schon andere Josephiner auf ihn, Ratschky, Richter und F. X. Huber, der den "Schlendrian" verbrochen hat. Sie alle waren nicht besser und nicht schlechter als so viele ihrer Kollegen. Die findet man, säuberlich aufgereiht, in den Literaturgeschichten. Die österreichischen Schlawiner waren halt ungezwungener, unbekümmerter, lustiger - wer soll das schon ernst nehmen?

Dr. Peter R. Frank Heidelberg