Zwei Meldungen der FAZ vom 19. März machen schlaglichtartig deutlich, wohin die "Kultur des neuen Kapitalismus" (Richard Sennett) treibt und was sie für die Mehrheit der Bevölkerung bereithält. "Venezuela erlebt ein Wirtschaftswachstum bei bleibender Armut" lautet die eine. Und die andere: "Kinderkriminalität in Deutschland erreicht neuen Höchststand." Im Klartext heißt das, daß im erdölexportierenden Venezuela - wie übrigens zunehmend in den meisten kapitalistischen Ländern - der wachsende volkswirtschaftliche Reichtum sich in wenigen Händen konzentriert, während die Masse der Menschen in Armut und sozialem Elend lebt. Und es heißt, daß es der Kapitalismus selber ist, der Kriminalität erzeugt. Wer Kinder und Jugendliche nur noch als Konsumenten betrachtet und zum Objekt der Werbewirtschaft macht, sollte sich nicht wundern, daß die Adressaten der frohen Botschaft vom ungehemmten Konsum tatkräftig zur "Selbsthilfe" greifen.

Noam Chomsky, am prestigeträchtigen Massachusetts Institute of Technology lehrender Sprachwissenschaftler, versucht den Widerspruch zu erklären, daß die Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung zwar die Ansicht teilt, man müsse den Armen helfen, zugleich aber der Propaganda der herrschenden Industrie- und Politikeliten auf den Leim geht, die staatlichen Sozialhilfeprogramme müßten drastisch zurückgefahren werden. Offenbar, so Chomskys Diagnose, gelingt es den tonangebenden Cliquen, die auch über die meisten Print- und AV-Medien verfügen, hervorragend, den Konkurrenzkampf zwischen den gesellschaftlichen Gruppen - etwa zwischen Arbeitsplatzbesitzern und Arbeitslosen oder zwischen der weißen und der farbigen Bevölkerung - zu schüren und die Tatsache zu verschleiern, daß die soziale Bedrohung, unter der sich inzwischen auch die amerikanische Mittelschicht duckt, nicht von Sozialhilfeempfängern, Asylanten und Obdachlosen kommt, sondern von den supranational operierenden Konzernen und dem frei vagabundierenden Spekulationskapital. Und die Politik, so zitiert Chomsky John Dewey, vollzieht die Strategie des Kapitals bloß nach, sie ist der "Schatten, der von der Geschäftswelt über die Gesellschaft geworfen wird".

Ist es in Deutschland so viel anders? Die unentwegte Propaganda von den "Zwängen der Globalisierung", die uns Soziologen als "epochale Freiheitschancen" (Ulrich Beck) verkaufen, und das Diktat der "Standortsicherung" sind, wie Chomsky anmerkt, in erster Linie Waffen, "die man benutzt, um den Leuten das Denken auszutreiben". Tatsächlich ist schwer einzusehen, was an dem Umstand, daß im Geschäftsjahr 1997 tausend New Yorker Börsenhändler und Geldmanager zu Millionären geworden sind - so der Spiegel -, während man zugleich laut über angeblichen "Sozialmißbrauch" durch alleinerziehende Mütter nachdenkt, erfreulich sein soll.

Chomskys radikale anarchistische Neigungen sind bekannt. Um so bemerkenswerter ist, daß er, der seit je die Eindämmung zentralisierter politischer Macht predigt, in der gegenwärtigen Situation für die Stärkung des Bundesstaates eintritt. Die Konzentration privater Wirtschaftsmacht sei, nicht nur in den USA, "so tyrannisch und so totalitär" geworden, daß man nur wünschen könne, daß staatliche Politik aus dem Schatten von Industrie- und Kapitalinteressen heraustritt. Nebenbei macht Chomsky auf den, auch in Deutschland, notorischen Widerspruch aufmerksam, daß diejenigen, die am lautesten nach Privatisierung schreien, dieselben sind, die ungeniert staatliche Subventionen für private Wirtschaftsbereiche einklagen: Ein großer Teil des amerikanischen Hochtechnologiesektors, praktisch der gesamte Pentagonkomplex, wird massiv durch Steuergelder gefördert, während die Profite natürlich strikt privatisiert werden nach dem Motto "Take from the needy and give to the greedy". Schließlich weist Chomsky auf die hierzulande ebenfalls nicht unbekannte Tatsache hin, daß der vulgäre Wirtschaftsliberalismus, der den Staat bloß noch als Investitionshemmnis betrachtet, dazu geführt hat, daß wichtige gesellschaftliche Güter wie das öffentliche Verkehrswesen oder die Post "dank" ihrer Privatisierung nicht nur teurer, sondern auch in der Qualität schlechter geworden sind. Man muß sich nur den Zustand der Deutschen Bahn oder der vormaligen Bundespost ansehen, um zu erkennen, daß Chomskys Kritik von schlagender Evidenz ist.

Wir stehen vor dem Paradoxon, daß der "Staatsfeind" Noam Chomsky, der in zahllosen Publikationen ("Amerika und die neuen Mandarine", "Wirtschaft und Gewalt") die amerikanische Politik und ihre Hörigkeit gegenüber den Interessen der großen Kapitalgesellschaften angeklagt hat, heute den Staat und dessen Interventionsmöglichkeiten gegen "die neuen Staatsfeinde" (Jan Roß), gegen die - auf unsere Verhältnisse übertragen - Schröder, Henkel, Westerwelle & Co. verteidigt. Es scheint, daß die Linke von ihrem traditionellen Staatsverständnis, wonach der Staat nichts als eine gewaltige Repressionsmaschine ist, Abschied nehmen muß.

Der anarchistische belgische Schriftsteller Raoul Vaneigem will dagegen vom Staat nichts wissen. Genausowenig vom Kapitalismus. Sein Aufruf "An die Lebenden!" versteht sich als Streitschrift gegen die Welt der Ökonomie und plädiert für die Wiedergewinnung einer Spontaneität, die uns durch die Zwänge des kapitalistischen Wirtschaftens, die Logik des Profits und des Mehr-haben-Wollens, durch die Fron der täglichen Arbeit gründlich abhanden gekommen ist. Vaneigem sieht den Kapitalismus, dem er "ökonomischen Totalitarismus" attestiert, in seiner finalen Krise, die auch durch ökologisches Umdenken nicht aufzuhalten ist: "Die Alternative, vor der das ökonomische System steht, heißt Todesurteil oder Gnadenfrist. Entweder vollzieht die Warenzivilisation ihre eigene Vernichtung, indem sie diejenigen vernichtet, die sie erzeugt haben, oder sie erlischt mit dem letzten Mehrwert, der ihr durch die Wiederherstellung der Natur gewährt wird." Der Witz von Vaneigems Pamphlet liegt weniger in der analytischen Durchdringung der kapitalistisch "klimatisierten Vorhalle des Todes" als vielmehr in dem authentischen Pathos, mit welchem es an die Kraft des Lebendigen appelliert.

Es stellt die alte Frage, die wir schon von Erich Fromm kennen: Haben oder Sein?