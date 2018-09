Ist es denkbar, daß ein Galeriebesucher, der den todkranken, in letzten Zuckungen sich aufbäumenden deutschen Subventionskulturbetrieb nicht mehr erträgt, die lange Treppe hinab durch alle Ränge eilt, in die Manege stürzt und endlich, wie in Kafkas Erzählung, "Halt!" ruft, "durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters"?

Es ist notwendig, es ist nur eine Frage der Zeit. Noch gleicht das Publikum dem von Kafka beschriebenen Orchester, noch strömt es in Scharen zur documenta, noch respektiert es die modernen Museen und scheint, je unverständlicher und unverschämter im Hamburger Bahnhof oder in der Galerie der Gegenwart oder sonstwo manche Erzeugnisse der Kunst sich ausstellen, um so dankbarer und stummer; mag sein, weil sie Entlastung von der quälenden Sinnfrage versprechen und weil ihre Hohlheit so offenkundig ist, daß sich Interpretation erübrigt. Noch nimmt das Publikum an den großen Theatern des Landes die Exzesse eines wirklichkeitslosen und barbarischen Narzißmus in scheinbarer Gleichgültigkeit hin. Unfaßbar zum Beispiel ist die Geduld, mit der ein Hamburger Premierenpublikum das jüngste Nichts des Hans Kresnik ertragen hat ("Sub£rbio/Niemandsland" von Fernando Bonassi). Der altgewordene Provokateur stürmte die vor dreißig Jahren schon eingerissenen Barrikaden bürgerlicher Konvention und ließ nichts aus, was ein pubertierender Pennäler der Fünfziger in trüben, schwülen Haßträumen sich zusammenphantasiert haben mag.

Kopulationen und Blasphemien kennt man ja, das gehört dazu, das lockt keinen Spießer aus dem Fernsehsessel. Masturbation mit Hilfe einer lebenden Ratte ist schon eher was Neues; daß ein anderer einem Hahn den Kopf abreißt und sich in den Mund steckt, hat man noch selten gesehen; auch ein schlammig blutender Fötus ist rar; und daß einer mit künstlichem Darmausgang seinen Scheißesack öffnet und den Inhalt erst auf seinem Gesicht und dann auf der Bühne verteilt, hat schon was.

Schlimmer aber als dieses routinierte Rondo der Widerwärtigkeiten war die völlige Abwesenheit von Imagination, von Inspiration, schlimmer der Verzicht auf Schauspiel als Kunst und Handwerk. Lediglich dieses Stolpern durch Plastikschrott, dieses Schreien, Ringen, Keuchen, dieser penetrante Körperfaschismus, dieser schülerhaft gewalttätige Naturalismus, dieser saure Kitsch. Als könnte es das Ziel der Theaterkunst sein, die Wirklichkeit zu verdoppeln und das Elend von Slumbewohnern originalgetreu nachzubilden, um den voyeuristischen Schauder eines kulturell saturierten Publikums hervorzukitzeln.

In Wahrheit ist Kresniks staatlich subventionierte Elendsinszenierung nicht bloß ein ästhetischer Bankrott, sondern zugleich ein Hohn auf jene, die gerne anders leben würden als Ratten. Beeindruckend nur das Ausmaß der Selbstverachtung, mit dem qualifizierte Schauspieler die Standards ihres Berufs, die es doch wohl gibt, wortwörtlich auf den Müll warfen und gemeinsame Sache mit einer gemeinen Sache machten.

Gemein daran ist, daß ein ausgebrannter Fall wie Kresnik sich ausrast und alles abfackelt, was Kunst heißt, was Verantwortung gegenüber der Sache heißt. Daß derlei gedeiht, läßt sich nur durch die Isolationshaft erklären, in die der Subventionsbetrieb seine Abhängigen seit Dezennien hineinzwingt. Abgeschnitten vor der Wirklichkeit dieser Gesellschaft, von den Bedürfnissen des Publikums und von der Wirklichkeit der freien Künste, sind sie ohnmächtig, aber gemästet durch die Zuwendungen, die der Staatsbetrieb noch immer bereithält. Und weil die Tabus, die sie verletzen, niemandem mehr viel bedeuten, weil die Revolutionen, die sie einst ausriefen, längst zum Besitzstand gehören, sind sie Kinder, die aus gekränktem Narzißmus auf den Teppich kacken.

Diese Tat aber ist nur beim erstenmal revolutionär. Als Marcel Duchamps ein Pißbecken zur Kunst erklärte, als Andy Warhol Waschpulverkisten ins Museum stellte, als Hermann Nitsch Ritualschlachtungen vornahm und Joseph Beuys den Kunstbegriff sprengte, war all dies neu und von Bedeutung für die Kunst. Die zur Normalität gewordene Avantgarde aber ist ein Wiederspruch in sich. Der Schock, den das moderne Theater seinen Zuschauern, die moderne Kunst ihren Betrachtern versetzte, war für die Künstler riskant und für die Kunst lehrreich. Als aber die Postmoderne auftauchte, als es auf nichts mehr anzukommen schien und jede Form von Wahrhaftigkeit und Authentizität im anything goes verdunstete, lagen alle Möglichkeiten der Verweigerung und des Tabubruchs, der Überschreitung und der Entgrenzung da wie ein Kartenspiel nur daß die Trümpfe nicht mehr stachen.