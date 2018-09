Inhalt Seite 1 — Eine Verteidigung der Subventionskultur - der Staat darf nicht entpflichtet werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus. Schluß. Basta. Jetzt reicht's! Daß ein ausgebrannter Fall wie Hans Kresnik im Theater alles abfackelt, was Kunst heißt, das darf nicht länger schweigend hingenommen werden. Selber ausgebrannt sein, aber alles andere abfackeln wollen: Schon die Metapher bezeugt die ganze Verantwortungslosigkeit solcher Brandstifterkunst, die das Feuer, das sie selber nicht mehr fangen kann, um so bedenkenloser und ruinöser anderswo legt. So einem wie Kresnik, der seinen wirklichkeitslosen Narzißmus exzessiv austobt, indem er im Theater die Wirklichkeit verdoppelt und das Elend südamerikanischer Slumbewohner originalgetreu nachbildet - so einem muß endlich das Handwerk gelegt werden, das er ohnehin nicht beherrscht. Auf den Leib muß ihm gerückt werden, diesem Körperfaschisten! Schluß mit einem Naturalismus, der echte Müllberge und leibhaftige Ratten braucht, um Müllberge und Ratten auf dem Theater vorzustellen!

So weit, so begreiflich und nachvollziehbar: Kollege Greiner ärgert sich an Kresniks Inszenierung des brasilianischen Stückes "Sub£rbio/Niemandsland" im Hamburger Schauspielhaus und sieht darin nichts als Leere und Erschöpfung, eine Spekulation mit den allergröbsten Schock- und Ekelreizen, eine Kraftmeierei, die auf Provokation angelegt ist und doch nur Kraftlosigkeit verrät. Er wundert sich über die Geduld des Publikums, das sich nicht schockieren läßt, sondern derlei gleichmütig (gleichgültig?) hinnimmt.

Und er hält den Fall für paradigmatisch und schließt von ihm aufs Allgemeine. An ihm - wie auch an der Kunst à la documenta - sei ablesbar, wohin der deutsche Subventionskulturbetrieb führt, führen muß: in den leeren Lärm, in die schale, nur noch selbstbezogene Betriebsamkeit, in die faule und nichtige Dekadenz. Die Künstler säßen in der Alimentierungsfalle - ausgehalten, aber nichtsnutzig, gemästet, aber ohnmächtig und isoliert, abgeschnitten vom wirklichen Leben und von dessen Ernst. Der Existenzsorge enthoben, seien sie auch jeder Verantwortung ledig. Folglich produzieren sie verantwortungslosen Mist, geben nur noch ihren Aggressionen nach und frönen auf unser aller Kosten ihren privaten Obsessionen, sexuell, politisch oder sonstwie. Und was dabei herauskommt, ist der Müll im Museum und der Schrott im Schauspielhaus lauter Zwangsvorstellungen, die die Zuschauer dann auszustehen oder abzusitzen haben.

Aber wie lange noch? Unter dem Protestgeschrei eines angewiderten Publikums wird die öffentlich geförderte Kultur verenden, so lautet Greiners schlimme Prophezeiung, weil der Staat für derlei die Subventionen weder länger leisten kann noch will. Und die Subventionskultur wird sich ihr Ende selber zuzuschreiben haben. Hätte sie sich doch förderungswürdiger verhalten! Hätte sie doch ihrem immanenten Gesetz gehorcht und durch beherrschte Form ästhetische Erkenntnis bewirkt!

Zugegeben: Hans Kresniks Inszenierungen aus neuerer Zeit halten nicht mehr ganz sein Niveau. Man spürt sein selbstauferlegtes Diktat, sich ständig überbieten zu müssen und das, ausgepumpt, nicht mehr zu können. So weicht er aus in wesenlosen Radau, in brutale Effekte, die zwanghaft wirken, aber nicht zwingend. Politisch hat Kresnik sich müde agitiert: Wenn sie folgenlos bleibt, muß auch die größte Empörung sich einmal aufzehren.

Trotz - oder wegen - all seiner Kraßheiten wirkt "Sub£rbio" matt, dürftig und uninspiriert. Schon bei der zweiten Vorstellung blieb's im Theater verdächtig still - nicht weil das Publikum so geduldig, sondern weil es gar nicht mehr vorhanden war. Kein lautes Protestgeschrei, ein leises Verkrümeln scheint das Schicksal der Publikumskunst "Theater" in unserem provokationsgesättigten Fin de siécle zu sein.

Hans Kresnik kommt vom Tanz. Seine Sache ist das Bewegungstheater, seine Stärke der radikale Körperausdruck rücksichtslos sich verausgabender, athletischer Tänzer. Als Schauspiel-Inszenator, als Sprechtheater-Regisseur, wie hier vis-…-vis dem so geschwätzigen wie spracharmen Stücktext des Brasilianers Fernando Bonassi, ist Kresnik weniger tüchtig. Man kann ihm sauren Kitsch vorwerfen. Aber weder ist er als Künstler ästhetisch bankrott, noch taugt er als Paradebeispiel, um die fragwürdige und gefährliche These vom Bankrott der Subventionskultur durch fahrlässige Künstler zu stützen. Wenn ein solcher Bankrott denn anstünde, dann wäre er der unbeherrschten Selbstsucht der Künstler am allerwenigsten anzulasten.