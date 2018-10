Inhalt Seite 1 — Der komplette Text: Weil die Türkei nicht nach Europa darf, fehlen den Reformern Druckmittel für den Wandel des Staates Seite 2 Seite 3 Seite 4 Auf einer Seite lesen

Ishak Alaton hat sich den Sinn für das Schöne bewahrt. In seinem Büro läuft klassische Musik, den Besucher führt er zunächst auf den Balkon, um mit ihm gemeinsam den Blick auf den Bosporus zu genießen. "Die Türkei", erklärt der 75jährige, "ist das erste Land, das den Marxismus historisch belegt. Eine gut ausgebildete, vitale Gesellschaft macht den Staat überflüssig. Auf unsere politische Klasse in Ankara können wir verzichten. Sie ist unfähig, korrupt, bestiehlt das Volk und hat keine Ahnung von Marktwirtschaft."

Ishak Alaton gründete 1954 in Istanbul die Alarko, die heute eine der größten Holdinggesellschaften in der Türkei ist. Die 22 Tochterfirmen erzielen, insbesondere in Rußland und Mittelasien, jährlich Milliardenumsätze, vor allem im Bausektor und in der Petrochemie. Wie Ishak Alaton sind fast alle führenden Unternehmer der Türkei proeuropäisch und überaus kritisch gegenüber einem Regierungssystem, das zu grundlegenden politischen und wirtschaftlichen Reformen unfähig zu sein scheint. Den Islam als Gesellschaftssystem lehnen sie ab.

Sprachrohr des Big Business ist der Unternehmerverband Tüsiad. In einer ungewöhnlichen Allianz arbeitet Tüsiad seit Jahren mit führenden, teilweise überaus linken Gewerkschaften zusammen, um die Industrialisierung des Landes zu beschleunigen und gleichzeitig soziale Gegensätze und politische Konflikte zu entschärfen. Vor einem Jahr forderte Tüsiad in einem Memorandum die Demokratisierung der Türkei, namentlich den Rückzug des allgewaltigen Militärs aus der Politik, die Respektierung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten sowie eine friedliche Lösung des Kurdenkonflikts. Die Wirtschaftselite ist der Motor der türkischen Zivilgesellschaft, die für ebenjene demokratischen Standards eintritt, deren Erfüllung Voraussetzung wäre für eine Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union.

"Ich habe durchaus Verständnis für die Entscheidung, die Türkei nicht in die EU aufzunehmen", meint Ishak Alaton. "Seit Jahrzehnten versagt der Staat im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung und der Demokratisierung. Die Regierung in Ankara ist selber verantwortlich für den Scherbenhaufen ihrer Politik."

Andererseits habe sich die EU mit ihrem Luxemburger Beschluß keinen Gefallen getan. Aus politischen und wirtschaftlichen Gründen könne man die Türkei aus Europa nicht ausgrenzen - abgesehen davon, daß allein in Deutschland mehr als zwei Millionen Türken lebten. Es liege im Interesse der EU, so Ishak Alaton, die Demokratisierung der Türkei zu fördern. "Ich sehe Europa als Lehrmeister einer liberalen Demokratie und einer dynamischen Wirtschaftsordnung, die sich beide gegenseitig bedingen. Ohne Europa scheitert die Demokratisierung in der Türkei. Dann droht die Instabilität des Landes nach Europa exportiert zu werden."

Im Prinzip haben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht für alle Zeiten gegen die Türkei ausgesprochen. Auf dem EU-Erweiterungstreffen in Luxemburg, am 12. und 13. Dezember vorigen Jahres, wurde eigens eine "europäische Strategie für die Türkei" entworfen. Darin heißt es: "Der Europäische Rat bekräftigt, daß die Türkei für einen Beitritt zur Europäischen Union in Frage kommt. Sie wird auf der Grundlage derselben Kriterien beurteilt wie die anderen Bewerberstaaten." Das klingt gut, ist aber nicht viel mehr als eine diplomatische Floskel. Die Botschaft lautet: Reformiert euch politisch und wirtschaftlich, dann sehen wir weiter. Wäre die EU ernsthaft bereit, ein islamisches Land in ihren Reihen aufzunehmen, hätte sie einen klaren Forderungskatalog und einen präzisen Zeitplan vorgelegt: Erfüllt bis zum Jahre X konkrete Bedingungen - Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel, Beilegung des Kurdenkonflikts und Senkung der Inflationsrate -, und wir nehmen euch in die Runde der Beitrittskandidaten auf.

"Man kann die Dinge positiv oder negativ formulieren", meint der Istanbuler Politologe Soli Özel. "Die entscheidende Frage ist doch, wie die EU Europa definiert. Seit Luxemburg wissen wir: ohne die islamische Türkei. Aber das sagt die EU nicht. Statt dessen heuchelt sie genauso wie die Regierung in Ankara, wenn diese behauptet, sie sei an einer Demokratisierung des Landes interessiert." Für die türkische Öffentlichkeit sei es unerträglich, daß die Türkei noch hinter der Slowakei gehandelt werde, deren erhebliche Demokratiedefizite kein Hindernis darstellten für einen EU-Beitritt. Und noch hinter Bulgarien und Rumänien, deren Wirtschaftsdaten deutlich schlechter ausfielen als die der Türkei. "Die meisten Türken", sagt Soli Özel, "machen Griechenland und vor allem Deutschland für die Ausgrenzung der Türkei verantwortlich. Entsprechend heftig sind die Reaktionen, die in der polemischen ,Lebensraum'-Äußerung von Premierminister Mesut Yilmaz gipfeln."