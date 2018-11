Enttäuscht sei er, entsetzt und wütend, sagt Henk van de Belt, Vorsitzender der Einwohnervereinigung Kikkenstein im Amsterdamer Stadtteil Bijlmermeer. "Aber wir geben nicht auf. Wir werden weitermachen, bis die Wahrheit ans Licht kommt, bis den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. So lange, bis endlich politische und menschliche Lehren aus dieser Katastrophe gezogen werden."

Van de Belt spricht von einem Flugzeugabsturz und seinen Folgen. Vor fünfeinhalb Jahren bohrte sich eine Frachtmaschine der israelischen Luftfahrtgesellschaft El Al in ein Hochhaus der ärmlichen Trabantensiedlung Bijlmermeer. 39 Bewohner, und womöglich noch etliche Illegale, kamen in Flammen und Explosionen um, ebenso die dreiköpfige Besatzung und ein Passagier.

Was sich in den Jahren seit der Katastrophennacht vom 4. Oktober 1992 ereignet hat, nennt die Zeitschrift Vrij Nederland jetzt die "Tragödie der halben Wahrheiten". Die sind erstaunlich genug: Die israelische Maschine hatte nicht nur Parfum und Radioteile geladen, wie El Al und Reichsluftfahrtdienst zunächst behaupteten, sondern Waffen. Der einzige Passagier war eine Mitarbeiterin des Mossad. Kurz nach dem Absturz stöberten Unbekannte in weißen Schutzanzügen in den Trümmern herum - bis vor drei Wochen galten sie als Hirngespinste überreizter Anwohner jetzt werden sie offiziell gesucht. Nicht nur Bewohner der Siedlung und Feuerwehrleute klagen über allerlei Krankheitssymptome, sondern auch Mitarbeiter der niederländischen Fluggesellschaft KLM, in deren Hangar Teile der Flugzeugtrümmer gelagert worden waren.

Und das Gerücht, die Maschine habe mehr als 27 Kilogramm des Supergiftes Plutonium an Bord gehabt, scheint seine Quelle in gewöhnlich durchaus gut informierten Kreisen zu haben. Nun fragen sich die Bewohner von Bijlmer, ob sie verrückt sind oder systematisch belogen werden. Und vor allem, warum.

Warum ist damals die schwerbeladene Boeing 747, nachdem sie beide Triebwerke des rechten Flügels verloren hatte, mehrmals über das Zentrum von Amsterdam geflogen, obwohl eine Notlandung im Ijsselmeer möglich gewesen wäre und nahegelegen hätte? Warum wurde der voice recorder, der die Gespräche im Cockpit aufzeichnete, nie gefunden - obwohl ihn ein Feuerwehrmann doch deutlich in den Trümmern gesehen hatte? Was hatte es auf sich mit den geheimnisvollen Transportflügen nach Israel, die UPS noch in derselben Nacht für die El Al übernahm?

Warum verhängten die Behörden über ihre eigenen Mitarbeiter ein Sprechverbot, sobald ihre Zeugenaussagen von der offiziellen Version der Ereignisse abwichen? Und was suchten die Weißgekleideten mit ihren starken Taschenlampen in der noch schwelenden Brandstelle? Als die Tageszeitung Trouw über die geheimnisvollen Gestalten berichtete, ließ der Reichsluftfahrtdienst den Autor wissen, demnächst werde er selbst in einer weißen Zwangsjacke herumlaufen. Inzwischen liegen eidesstattliche Erklärungen von zwanzig Augenzeugen vor, die den Bericht bestätigen.

"Der wichtigste Beweis dafür, daß die offiziellen Erklärungen nicht koscher sind, ist die Tatsache, daß so viele Beweismittel vernichtet wurden oder verschwunden sind", sagt Henk van de Belt.