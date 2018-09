Vergebens suche ich nach Vexierbildern. Die gab's einmal. In verdeutschteren Familienblättern hießen sie "Suchbildrätsel". Es gibt sie nicht mehr. "Wo ist der Förster?" stand gern als Überschrift. Es war eine Zeichnung voll mit Personen und Gegenständen, und man mußte so lange hinsehen und sie hin und her drehen, bis man den mehr oder minder raffiniert versteckten Förster entdeckte. Den Förster hab' ich fast nie gefunden, seinen Hund recht oft.

Wo ist der Sozialismus? Wo ist sein Hund? Es handelt sich um ein Suchbildrätsel. Also müssen sie doch wo sein. Sozialismus samt was der Hund ist beim Sozialismus.

Aber wo? Aber wo?

I. Rezept für Marillenknödel

Ich bin einer der letzten, die wissen, was Sozialismus ist. Das kam so: Als junger Redakteur des Zentralorgans der steirischen Sozialdemokratie namens Neue Zeit verfaßte ich den Aufruf zu einem Leserwettbewerb "Was ist Sozialismus?" mit schönen Preisen und Trostpreisen, anno 1946.

Es kamen verzweiflungsvoll wenig Einsendungen. Die Jury vergab den ersten Preis, vielleicht aus Wut und Ironie, an die folgende Einsendung, die Originalorthographie hab' ich genau in Erinnerung: "Wann mir eine Wohnung kriegen, nacher wählen wir stotsialistis, wann aber nigs is, dann nigs."

Abschließend schrieb ich einen Kommentar, gleichfalls voll Wut und Ironie, mit dem Vorschlag an die Leser, sie mögen sich an unserem nächsten Preisausschreiben rege beteiligen, prämiert werde das beste Rezept für Marillenknödel (Aprikosenklöße). Tatsächlich kamen Hunderte von Einsendungen, und noch lange nachher tobte ein Streit, der die Leserbriefseiten füllte, ob in den Marillen (Aprikosen) der Kern original zu belassen sei oder vielmehr zu ersetzen durch ein Viertelstück Würfelzucker zwecks der nötigen Süße.