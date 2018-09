Ein Gemisch aus Regen und Nebel liegt über den Gassen und treibt die Leute in die urigen Pubs oder Nobelrestaurants. Draußen illuminieren Gaslaternen schwach das Kopfsteinpflaster, die gußeisernen Ladenschilder schaukeln knarrend in den Angeln. Nur noch vage Umrisse sind von der Harbour Bridge und auch von der Bounty zu erahnen, die heute besonders heftig im Wind stöhnt und ächzt - so wie einst das Original.

Dieses sind die schönsten Abende in The Rocks: Abende, an denen noch am ehesten ein Hauch von Geschichte durch die leeren alten Gassen weht.

Winterabende, an denen die Besucher in den Kneipen und Bars dichter zusammenrücken und die Sydneysider anfangen, Geschichten zu erzählen.

Zum Beispiel im feinen "Belmondo" im obersten Stock des Designerkaufhauses in der Argyle Street. Das restaurierte ehemalige Rumlager ist der ganze Stolz der Tourismusmanager. Der Yuppie im Dreireiher an der Theke holt nach einigen Victoria Bitter die australische Zwanzigdollarnote aus der Tasche. "Weißt du, wer das ist?" fragt er und tippt auf die gütig vom Geldschein lächelnde Dame.

Hier, in diesem Gebäude, wo heute Abba-Songs erklingen, betrieb Mary Reibey vor rund 200 Jahren ihr Lagerhaus: Mit Rum und Schurwolle wird heute nicht mehr gehandelt, dafür mit Champagner, Armani und Kunsthandwerk der Aborigines. Der Geist von Mary Reibey soll noch immer durch das alte Gemäuer wandeln.

Sie hatte in der Heimat London ein Pony gestohlen, war mit vierzehn Jahren nach Australien verbannt worden und hatte in The Rocks als fleißige Geschäftsfrau Karriere gemacht. Noch einige solcher bemerkenswerten Lebensläufe stecken hinter den Ziegelsteinfassaden der Häuschen in The Rocks.

Hier pocht das historische Herz Australiens, das "weiße" jedenfalls.