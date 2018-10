Warum er am Klavier so oft im Mantel sitze, wurde Thelonious Monk gefragt.

"Es ist immer Winter am Piano", war die Antwort - mehr Rätsel als Lösung. Der Pate der Jazz-Moderne liebte diese mysteriösen Sätze. Alles schien aus den Klängen in seinem Kopf zu kommen: sein Bärentanz auf der Bühne, seine hundert Brillen und Hüte, sein Licht, seine Dunkelheit. Als er am 17. Februar 1982 starb, wohnte er schon seit sechs Jahren in Hölderlinschem Verstummen, war er zum Inbild des Eremiten geworden. Thelonious "Sphere" Monk, geboren 1917 - mit diesem Namen konnte er nur zum "Hohepriester des Bebop" werden, dem ersten Rockstar des Jazz. Einen lausigen Pianisten nannte ihn nach dem späten Erfolg, nach der Coverstory der Time keiner mehr, aber bis heute bleibt er ein Geschmackskatalysator: Und ich sage dir, wer du bist!

Monk allerorten. Wiederveröffentlichungen - das grandiose "Piano Solo" (BMG Ariola 409362), 1954 in Paris aufgenommen, der erstmals vollständige, glasklare Quartett-Mitschnitt von 1964 "Live At The It Club" (Columbia 65288), Biographie, Hommage-Alben, sogar ein Bilderbuch. Ein Revival wäre anzuzeigen, doch wie lassen sich Stille und Humor wiederholen, wie seine Tonsprünge nehmen, ohne in Karikatur zu verfallen?

"Alexander von Schlippenbach plays Monk" (Enja 9104), aus dem Geiste des jahrzehntelang Liebenden, ganz nahe am Bebop, spielt ihn respektvoll und selbstverständlich, ähnlich und ganz anders. In den schönen Melodien findet er zur Abstraktion, zaubert in den kantigen Stücken schmeichelnde Themen aus dem Hut. Ein irrwitzig beredtes "Skippy", ein geradezu verträumtes "Off Minor", das pure Glück, ein Zögern vor der Berührung: "Ruby, My Dear".

Der Gegenpol: "Fred Hersch plays Monk: Thelonious" (Nonesuch 7559-79456). Das Barpiano in der Hotelhalle glaubt: Monk, das sei Hinken und Springen, freies Phantasieren und unregelmäßiges Tröpfeln, das Querdenken brauche keine innere Notwendigkeit, die originelle Idee ersetze den Inhalt. Wie im Saal nebenan: das Kronos Quartet und "The Complete Landmark Sessions" ("32 Jazz" 32011/ Vertrieb: Fenn Musik), die Wiederveröffentlichung ihrer "Monk Suite". Ein frühes Beispiel des unersättlichen Kronos, der Monk mit klebriger Streichermasse überzieht, bevor er ihn frißt. Unfreiwilliger Beleg, wie eng Instrumentalklang und Komposition verbunden sind. Einem schön gestrichenen Monk wird kalt. Monk: "Man kann mir meine Kompositionen nehmen, aber nicht meinen Stil."