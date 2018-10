Man kennt das: Früher haben sie alle geschimpft, die pädagogischen Patriarchen, wenn ihre Schutzbefohlenen vom Romanlesen rote Backen bekamen.

Heute plappert so mancher (um seine Prävalenz) besorgte Publizist oder Professor begeistert McLuhans Lehre vom Ende der Gutenberggalaxis nach und beschwört die bedrohte Sinnlichkeit bedruckter Seiten: Durch solche Untergangsszenarien erhält die Papierbeschriftungselite endlich wieder Auftrieb. Da kam der dritte "Welttag des Buches" gerade recht. Die katalanische Regierung hat der Unesco dafür den Namenstag ihres Schutzpatrons angedient, denn an der geschäftstüchtigen Costa Brava Jordi Pujols legt man der obligaten St.-Jordi-Rose seit siebzig Jahren ein Buch bei. Diese nette Beilage wird durch vier Tote garniert, die den Georgstag endgültig für das Bücherwurmdrama prädestinieren: Weil Cervantes und Shakespeare an diesem Tag starben und Nabokov wie Laxness ebendann geboren wurden, streitet der Drachentöter nun nicht mehr nur für katalanische Rosenzüchter, sondern weltweit für Bücher und Urheber. (Wer aber streitet für Urwälder, die entgegen allen Versprechen bis zum letzten Baumstaben für die Papierberge abgeholzt werden?) Am "Welttag" also warten nun auch Buchhandlungen mit Geschenkchen auf. Sicher jedoch spielt für manchen Beschenkten der "Tag des deutschen Bieres", der in Erinnerung an das Reinheitsgebot des bayerischen Herzogs Wilhelm IV. im Jahr 1516 justament auch am 23. April begangen wird, die größere Rolle und die anderen lesen sowieso. Im übrigen haben in Deutschland eh die Wiedervereinigung des PEN-Clubs und die Rechtschreibreform das Emphasepotential gerade der Poeten erschöpft. Deshalb sei hier an das Buch erinnert, das tatsächlich Zündstoff besitzt: an das Buch, dem der Mund verboten wird. Das Buch etwa von Salman Rushdie oder Ken Saro Wiwa, das verfolgte Buch, das Buch vom 10. Mai, vom Tag der Bücherverbrennung.