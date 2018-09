Natürlich hatten wir die gelbe Gefahr nie wirklich ernst genommen. So um 1980 kehrte zwar Otto Graf Lambsdorff immer mal wieder von Dienstreisen aus Japan zurück und berichtete Schreckliches vom Planungsministerium Miti, das die ökonomische Weltherrschaft vorbereite. Oder von vierarmigen Montagearbeitern, die Schlaf nicht kannten und rund um die Uhr Toyotas und Mazdas zusammenschraubten - aus reiner Liebe zum Arbeitgeber und für fast keinen Lohn.

Aber wir kannten auch des Japaners Schwächen. Konnte er uns schlagen, wenn er Abend für Abend vom Chef in die Karaoke-Bar dienstverpflichtet wurde, um sich dort sinnlos am Sake zu besaufen? Weil Nissans Nettogewinn 1997 um achtzig Prozent gefallen ist, greift die Geschäftsleitung nun durch - und ihr Beispiel wird Schule machen. Keine Einladungen mehr an Geschäftsfreunde, keine Geschenke mehr von Kunden und Lieferanten, keine dienstlichen Sake-Orgien mehr nach Büroschluß. Jetzt, Otto, wird der Japaner wirklich ungemütlich.