Es klingt paradox: Da meldet Siemens im jüngsten Halbjahresbericht die bislang besten Zahlen für die Computersparte Siemens Nixdorf Informationssysteme (SNI), und nur einen Tag später gibt der Konzern die Zerschlagung seiner größten Tochter bekannt. Die moderne PC-Fabrik in Augsburg geht an den taiwanesischen Konkurrenten Acer; Großcomputer, Softwareentwickler und EDV-Dienstleister werden in die Telephonsparten des Mutterhauses integriert. Allein Kassensysteme und Geldautomaten sollen zukünftig noch das Markenzeichen Siemens-Nixdorf tragen.

Ein Kapitel der deutschen und europäischen Industriegeschichte geht zu Ende. Der letzte große Hersteller von Personalcomputern gibt auf, mit Nixdorf verschwindet ein legendenumwobener Name vom Markt.

Doch wer angesichts der Zerschlagung eines Unternehmens mit gut fünfzehn Milliarden Mark Umsatz und fast 36 000 Beschäftigten das große Heulen und Zähneklappern unter den Betroffenen erwartet hatte, wird enttäuscht. "Wir sind für Deutschland zu groß und für die Welt zu klein", sagt Otto Müller, Betriebsratsvorsitzender im Augsburger PC-Werk und stellvertretender Gesamtbetriebsratsvorsitzender von SNI, "zusammen mit Acer hat das Werk bessere Zukunftschancen". Ein SNI-Softwarespezialist in München findet es sogar "super", daß die "längst fällige" Umstrukturierung im Konzern endlich in Angriff genommen wird. Beim Zusammenwachsen von Telephon- und Datentechnik sei es bislang nicht selten vorgekommen, daß sich zwei oder gar drei Siemens-Bereiche bekriegt hätten.

Nach der Umorganisation, rühmt Konzernchef Heinrich von Pierer schon vorab, sei Siemens das einzige Unternehmen auf der Welt, "das alle Kompetenzen der Informations- und Kommunikationstechnik unter einem Dach vereint". Der so oft als verschlafen verspottete Elektroriese will sich mit diesem Kraftakt, von dem 100 000 Beschäftigte und fünfzig Milliarden Mark Umsatz betroffen sein werden, den Herausforderungen der rasanten Entwicklung der Telekommunikation und Informationstechnik stellen. Die Münchner wollen sich auf der Datenautobahn nicht abhängen lassen.

Der Druck kam freilich nicht nur von den rasanten Marktentwicklungen (siehe nebenstehende Seite). Die Tatsache, daß Siemens-Nixdorf als PC-Hersteller auf die Dauer am Weltmarkt keine Chance hatte, ist auch auf Versäumnisse und Fehler in der Vergangenheit zurückzuführen. Vor allem aber drängen die Kapitalmärkte - personifiziert von den Analysten der Banken und den Vertretern der großen Pensionsfonds - vehement darauf, daß der beschäftigungsstärkste deutsche Industriekonzern höhere Renditen abwirft. Ganz ungeniert fordern sie, wenig rentable Bereiche abzustoßen oder zu schließen. Und trotz steigender Gewinne war Siemens-Nixdorf noch weit entfernt von der für das Jahr 2000 anvisierten Eigenkapitalrendite von fünfzehn Prozent.

Daß aus der 1990 begonnenen Fusion der Siemens-Datentechnik mit dem Paderborner Computerbauer Nixdorf letzlich keine Erfolgsgeschichte wurde, hat viele Gründe. Zum einen hatten die Paderborner damals, vier Jahre nach dem überraschenden Tod des Unternehmensgründers Heinz Nixdorf, längst den Zenit ihres Erfolges überschritten; zum anderen hatten weder Siemens noch Nixdorf im stark aufkommenden PC-Geschäft viel zu bieten. Auch bei Software oder EDV-Dienstleistungen glichen sie die jeweiligen Defizite nicht aus. Statt dessen geriet die Verschmelzung der unterschiedlichen Firmenkulturen - hier die hemdsärmeligen Nixdorf-Leute, dort die ebenso technikverliebten wie hierarchiebewußten Konzernleute - zu einer qualvollen Veranstaltung.

Dennoch ließen sich die Konzernoberen in München so schnell nicht von ihrem ehrgeizigen Projekt abbringen, unter dem Dach von Siemens-Nixdorf einen im Weltmaßstab konkurrenzfähigen Komplettanbieter von Informationstechnik aufzubauen. Kleinere Technikfirmen wurden zugekauft, diverse Software-Allianzen geschlossen und Beteiligungen bei PC-Vertreibern erworben.